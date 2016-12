2003-05-12 Czy św. Faustyna oglądała śmierć marszałka Piłsudskiego? Dziś rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego (1935 r.). 12 V 1935 św. Faustyna Kowalska miała jedną ze swych licznych wizji. „Wtem ujrzałam pewną duszę, która się rozłączała od ciała w strasznych mękach. O Jezu, kiedy to mam pisać, drżę cała na widok okropności, które świadczą przeciw niemu... Widziałam, jak wychodziły z jakiejś otchłani błotnistej dusze małych dzieci i większych, jakie dziewięć lat; dusze te były wstrętne i obrzydliwe, podobne do najstraszniejszych potworów, do rozpadających się trupów, ale te trupy były żywe i głośno świadczyły przeciw duszy tej, którą widzę w skonaniu; a dusza, którą widzę w skonaniu, jest to dusza, która była pełna zaszczytów i oklasków światowych, a których końcem jest próżnia i grzech. Na koniec wyszła niewiasta, która trzymała jakby w fartuchu łzy i ta bardzo świadczyła przeciw niemu.

O godzino straszna, w której widzieć trzeba wszystkie czyny swoje w całej nagości i [nędzy]; nie ginie z nich ani jeden, wiernie towarzyszyć nam będą na sąd Boży. Nie mam wyrazów, ani porównań na wypowiedzenie rzeczy tak strasznych, a chociaż zdaje mi się, że dusza ta nie jest potępiona, to jednak męki jej nie różnią się niczym od mąk piekielnych, tylko jest ta różnica, [że] się kiedyś skończą.” („Dzienniczek”, Zeszyt 1, nr 425-426)



Czy ten zapis dotyczy Józefa Piłsudskiego? Pewności nigdy nie zdobędziemy, ale wiele wskazuje, iż to właśnie o niego chodzi.

O. Józef Warszawski SJ, autor monumentalnego dzieła „Studium nad wyznaniowością religijną marszałka Józefa Piłsudskiego” (Londyn 1978) napisał: Komentarz do powyższego „widzenia" staje się właściwie zbyteczny. Wszystko w nim wcale przejrzyste - i choć nazwisko: Piłsudskiego ani razu nie zostało wymienione, nikomu przecież, konfrontującemu opis i datę, nie przyjdzie istotniejsza wątpliwość, że „widzenie" tyczy się właśnie jego. (s.330). Książka ta zawiera również bardzo szczegółową analizę tegoż widzenia (s. 328-350).

Zmień sortowanie komentarzy na: najstarsze od góry. A jakiego rozsądnego człowieka te "wizje" obchodzą? Wiadomo, że Kowalska była marionetką w rękach kościelnych hierarchów, zakochanych w endecji, a Marszałka nienawidzących gorzej niż bolszewików. antirussia 2011-09-16 12:37 Odnośnie objawień prywatnych, to o ile się orientuję

nasz Kościół Katolicki, nie nakazuje w nie wierzyć.

A za jakie grzechy miałby Komendant iść nawet okresowo do piekła? Za to, że swoją walką wraz

ze swoimi żołnierzami uratował Polskę i Europę

przed bezbożnym komunizmem, a tym samym uratował

Chrześcijaństwo w Polsce.











