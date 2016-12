2003-03-15 Powrót prawdziwej monarchii w Liechtensteinie? Wszystko wskazuje na to, że w najbliższą niedzielę mieszkańcy Liechtensteinu w demokratyczny sposób ograniczą demokrację w swoim kraju. W przeciwnym razie staną się bowiem księstwem bez księcia... Książę Liechtensteinu Hans Adam II postawił sprawę jasno. Albo w przewidzianym na najbliższą niedzielę referendum jego poddani zaakceptują proponowane przez niego znacznie zwiększające książęcą władzę zmiany w konstytucji, albo... definitywnie wyprowadzi się on z Liechtensteinu do rodzinnego pałacu pod Wiedniem. Wymagania głowy państwa są niebagatelne - projekt przewiduje m.in. obowiązek zatwierdzenia przez księcia każdej decyzji parlamentu, prawo do odwołania przez niego rządu bez podania przyczyny, prawo weta przy nominacji sędziów oraz likwidację Trybunału Konstytucyjnego.

Hans Adam chce po prostu więcej władzy i wcale tego nie kryje. "Nie mam zamiaru być tylko klownem, który pozdrawia tłumy" - tłumaczy. Nie przeszkadzają mu krytyki komisji ds. demokracji Rady Europy, której eksperci twierdzą, że proponowane zmiany w konstytucji są m.in. sprzeczne z europejską Konwencją Praw Człowieka. "Zasiadający w tej komisji przedstawiciele państw, które w dziedzinie demokracji mogłyby się wiele od Liechtensteinu nauczyć, nie mają moralnego prawa udzielać nam lekcji" - tłumaczy Hans Adam.

Co na to wszystko poddani? Wszystko wskazuje na to, że zaakceptują w niedzielnym referendum książęce propozycje. "Bez księcia staniemy się nikim" - tłumaczy Klaus Wagner, przewodniczący parlamentu. Zmianę konstytucji popiera nawet rządząca Liechtensteinem Progresywna Partia Mieszczan. Politycy boją się, że w przypadku odrzucenia projektu Hans Adam II nie tylko wyprowadzi się, ale też zlikwiduje swoje interesy w Księstwie. Tymczasem do panującej rodziny należy m.in... największy bank w kraju. Sam książę uspokaja swych oponentów: "Moje propozycje są bardzo demokratyczne - przewidziałem nawet możliwość likwidacji monarchii na drodze referendum". Zapomniał dodać, że według projektu taka decyzja poddanych musiałyby zostać zatwierdzona przez... samego monarchę.

(gazeta.pl)

