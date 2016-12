2011-10-04

Kulisy soborowego milczenia o komunizmie

"Kiedy odbywały się obrady soborowe, więzienia komunistyczne pozostawały jeszcze miejscami niewysłowionych cierpień i upokorzeń wielu ‘świadków wiary’, a Sobór o tym nie wspomina".

“Komunizm był niewątpliwie najokazalszym, najtrwalszym i najbardziej brzemiennym w skutki zjawiskiem dwudziestego wieku, a Sobór, który przecież wydał konstytucję o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, w ogóle o nim nie wspomina. Komunizm narzucił podbitym ludom ateizm jako oficjalną filozofię czy wręcz religię państwową, a Sobór, choć rozwodził się nad ateizmem, ani słowem o tym nie wspomniał. Kiedy odbywały się obrady soborowe, więzienia komunistyczne pozostawały jeszcze miejscami niewysłowionych cierpień i upokorzeń wielu ‘świadków wiary’, a Sobór o tym nie wspomina. Czym jest wobec tego milczenia, rzekome milczenie w obliczu zbrodni nazizmu, które niektórzy katolicy, w tym również uczestnicy Soboru, zarzucają Piusowi XII” – pisał 4 lata temu w swych wspomnieniach nestor włoskiego Kościoła kard. Giacomo Biffi.

Dziś przypomniano we Włoszech zarzuty sędziwego już purpurata w związku z prezentacją książki Jeana Madirana „Układ z Metzu”. Opisuje ona tajną i niepisaną umowę Watykanu i Moskwy zawartą właśnie w Metzu w północnej Francji. O co w niej chodziło? Jan XXIII poprosił Kościół prawosławny, aby przysłał swych obserwatorów na Sobór. Patriarchat moskiewski odmówił udziału w obradach. Z drugiej strony Kreml dobrze wiedział, że w ramach oficjalnych przedsoborowych konsultacji dotyczących zagadnień, które mają być podjęte na Soborze, większość biskupów zaapelowała o oficjalne potępienie komunizmu. Janowi XXIII tak bardzo zależało na obecności przedstawicieli rosyjskiego prawosławia, że za ich przyjazd zaoferował Moskwie milczenie na temat komunizmu. Tego właśnie dotyczyło spotkanie w Metzu, w którym z ramienia Stolicy Apostolskiej uczestniczył kard. Eugène Tisserant, ówczesny dziekan kolegium kardynalskiego, a ze strony rosyjskiej Nikodem, wówczas metropolita jarosławski.

Rekonstruując umowę z Metzu, Jean Madiran powołuje się na wspomnienia biskupa tego francuskiego miasta, który wyznał publicznie: „To właśnie w naszym regionie miało miejsce spotkanie incognito kard. Tisseranta z Nikodemem. Metropolita Nikodem zgodził się wówczas, by wystosowano oficjalne zaproszenie do Moskwy z zapewnieniem o apolitycznym charakterze Soboru” – oświadczył bp Paul Joseph Schmitt, gospodarz spotkania. Francuski pisarz i dziennikarz przytacza też wspomnienia niemieckiego teologa Bernarda Häringa, sekretarza i koordynatora komitetu redakcyjnego soborowej konstytucji o Kościele w świecie współczesnym: „Wiedziałem z całą pewnością – pisze Häring – że Papież Jan obiecał władzom rządowym w Moskwie, że Sobór nie wyda jakiegokolwiek potępienia komunizmu, aby dzięki temu mogli w nim uczestniczyć obserwatorzy Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej”.

Istnienie porozumienia między Moskwą i Watykanem potwierdził też w 1963 r. biuletyn Francuskiej Partii Komunistycznej France Nouvelle. Czytamy w nim: Kościół katolicki „nie może już się zadowolić prostackim antykomunizmem. On sam, przy okazji dialogu z Rosyjską Cerkwią Prawosławną, zobowiązał się zresztą, że w czasie Soboru nie będzie żadnego bezpośredniego ataku na reżim komunistyczny”. O gwarancjach danych Moskwie przez Jana XXIII wspominał też w 1963 r. katolicki dziennik La Croix.

Zarówno Jan XXIII, jak i Paweł VI dotrzymali umowy z Metzu. Kiedy w 1965 r. ponad 400 ojców soborowych złożyło petycję z wnioskiem o zajęcie się komunizmem w Gaudium et Spes, ich petycja została odrzucona bez wyjaśnień i jakiejkolwiek dyskusji w czasie obrad. Co więcej, kiedy 15 listopada 1965 r. Paweł VI wyliczał w swych zapiskach zobowiązania Soboru, wymienił wśród nich: „nie wspominać o komunizmie”, dodając w nawiasie: r. 1962, co bezpośrednio zdaje się odsyłać do tajnego spotkania w Metzu.

Dodano: 2011-10-04 08:41:18, zaktualizowano: 2011-10-04 08:42:18. RV Źródło:

Komentarz:

Haniebna plama

Brak potępienia ludobójczego komunizmu i jakiegokolwiek gestu solidarności wobec milionów prześladowanych chrześcijan między Łabą a Mekągiem, jest haniebną plama na dorobku Vaticanum II. Poraża ślepota pasterzy Kościoła wobec demonicznego ustroju, jakim był w swej istocie ateistyczny komunizm. Zrezygnowano z tej moralnej powinności dla wątpliwej wartości sukcesu „ekumenicznego”. Jakie korzyści odniósł Kościół, co zyskała wiara, na obecności przedstawicieli Cerkwi Moskiewskiej (jak wiadomo powszechnie była ona całkowicie podporządkowana KGB)?

Jednak coś się zmienia w Kościele, skoro Radio Watykańskie porusza zagadnienie, które jeszcze kilka lat temu istniało tylko w niszowych pismach „antysystemowych”. Ta publikacja, to ważny przyczynek do wyjawienia prawdy o ostatnim soborze spoza zasłony mitów.

WO

Zobacz również:

Bractwo św. Piusa X uzyska status kanoniczny? (2011-09-16)

Wstrzymana beatyfikacja Piusa XII? (2007-12-19)

Vaticanum II: ciągłość a nie zerwanie (2007-11-14)

Opublikowano dokumenty z procesu templariuszy (2007-10-26)

Czy powstanie tradycjonalistyczne „martyrologium”? (2007-09-11)

Dokumenty rehabilitują Piusa XII (2007-03-29)

Messori za organizacją walczącą z oszczerstwami pod adresem Kościoła (2007-02-01)

Czarna legenda Piusa XII dziełem KGB (2007-01-30)

Kard. Bertone: Pius XII nie milczał (2007-01-26)

Abp Ranjith: soborowa reforma liturgiczna jeszcze się nie zaczęła (2006-10-13)



Komentarze: Dodaj swój komentarz Wyślij znajomym Zarezerwuj podpis komentatora

Regulamin komentarzy w serwisie Fidelitas.pl

Komentarze odzwierciedlają TYLKO i WYŁĄCZNIE opinie komentatorów.

Publikowane komentarze świadczą o wolności debaty, a nie o całkowitej zgodności ich treści z opinią redakcji.

Serwis fidelitas.pl jest przedsięwzięciem całkowicie prywatnym. Publikowane tu materiały nie są miarodajnym odzwierciedleniem stanowisk żadnych środowisk, organizacji czy instytucji.

Zmień sortowanie komentarzy na: najstarsze od góry. Pna Ciompa jakoś nie może zrozumieć, że JŚ Sługa Boży Pius XII nie milczał ze względu na własną skórę, tylko by nie sprowokować, jak niechcący zrobili to Biskupi Holenderscy, represyjnynie zaostrzonych prześladowań Żydów. jwk 2011-10-20 10:19 Tak,nie wiem co działo się w sercu Piusa XII i dlatego zgadzam się, że poszedłem o krok za daleko. Doprecyzowując, moja ocena postawy Piusa XII w wobec zbrodni niemieckich wynika z tego, że dziś nie można rozpoznać jego motywacji postępowania - takie same owoce rodzić mogło dobre pragnienie męczeństwa mitygowane konsekwencjami dla innych swojej bohaterszczyzny i w konsekwencji ewangeliczne przyjęcie potwarzy o porzuceniu głoszonych wartości, jak i wynikające z braku cnoty heroizmu milczenie i potajemną pomoc prześladowanym by stworzyć sobie alibi i do siebie nie utracić szacunku. Dlatego nie ma podstaw, by papieża oskarżać, ale też dowartościowywać, nawet w przypadku ataków motywowanych politycznie z którymi najczęściej mamy do czynienia. Dla Tradycji lepiej będzie nie czynić jej zakładniekiem tak niepewnej sprawy. Nadto proszę zauważyć, że obrońcy papieży soborowych też mogliby argumentować, że potępienie komunizmu przez Sobór prowokowałoby prześladowania katolików za żelazną kurtyną Piotr Ciompa 2011-10-19 09:16 Zdanie " Taki sam, jakim się kierował Pius XII wobec Hitlera" uważam za nieuzasadnione i krzywdzące dla Wielkiego Papieża, wpisujące się w nurt oszczerstw środowisk przeciwstawiających się Jego beatyfikacji. Ojciec Święty po doświadczeniu biskupów holenderskich, którzy biorąc w obronę tamtejszych Żydów wywołali w konsekwencji represje dla nich nie ze względu na własne bezpieczeństwo, jak Pan to sugeruje ale dla uniknięcia dodatkowego represjonowania Żydów przyjął taką linię postępowania. Natomiast w latach 60-tych, 10 lat po stalinie można było obradować o zbrodniach sowieckiego (i nie tylko) komunizmu. Dodatkowo sprawa Prymasa Mindszenty’ego świadczy, że do Watykanu przeniknęła sowiecka agentura. jwk 2011-10-11 15:00 Zgadzam się z komentarzem, ale bym go zaostrzył. To nie była ślepota, ale mały "pragmatyzm". Taki sam, jakim się kierował Pius XII wobec Hitlera. Dla Piusa XII mam jednak więcej zrozumienia (ale nie usprawiedliwienia), bowiem był on osobiście zagrożony przez Niemców. Widzę, że to co napisałem ma strasznie ostry, moralizatorski ton tak jak komentarz Redaktora, ale pewne rzeczy muszą być powiedziane dosadnie. Piotr Ciompa 2011-10-05 22:48