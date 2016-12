2004-04-21 Jan Paweł II: terroryzmu nie zwalczy się karą śmierci Współczesne społeczeństwo posiada środki skutecznego likwidowania zbrodni poprzez unieszkodliwienie przestępców bez definitywnego odbierania im szansy na poprawę. Terroryzmu nie eliminuje się poprzez karę śmierci, a przeciwnie poprzez promowanie szacunku dla godności życia osoby ludzkiej – powiedział papież. Ojciec Święty powtórzył swój sprzeciw wobec kary śmierci w przemówieniu podczas składania listów uwierzytelniających przez nowego ambasadora Filipin przy Stolicy Apostolskiej. Rząd filipiński chce stosować w walce z islamskim terroryzmem karę śmierci.

Papież przywołał konstytucję filipińską, która broni życia nienarodzonych od chwili poczęcia. „Świadomy, że zagadnienie kary głównej i jej stosowania znowu stało się doniosłą kwestią w toczącej się w twoim narodzie debacie, chciałbym powtórzyć, iż wydaje się, że wykonywaniu sprawiedliwości w dzisiejszym świecie lepiej by służyło gdyby nie uciekano się do kary śmierci” – powiedział Ojciec Święty.

„Współczesne społeczeństwo posiada środki skutecznego likwidowania zbrodni poprzez unieszkodliwienie przestępców bez definitywnego odbierania im szansy na poprawę” – zaznaczył papież.

Dodał również, że społeczeństwo ma obowiązek wykonywać sprawiedliwość, ale ono zobowiązane jest również by być miłosiernym.

(Zenit) Zobacz również: 77% Polaków popiera karę śmierci (2004-03-25)

Dziś stracą Paula Hilla? (2003-09-03)

Koniec kary śmierci w Europie? (2003-07-01)



Komentarze: Dodaj swój komentarz Wyślij znajomym Zarezerwuj podpis komentatora Regulamin komentarzy w serwisie Fidelitas.pl Komentarze odzwierciedlają TYLKO i WYŁĄCZNIE opinie komentatorów.

Publikowane komentarze świadczą o wolności debaty, a nie o całkowitej zgodności ich treści z opinią redakcji.

Serwis fidelitas.pl jest przedsięwzięciem całkowicie prywatnym. Publikowane tu materiały nie są miarodajnym odzwierciedleniem stanowisk żadnych środowisk, organizacji czy instytucji.

Zmień sortowanie komentarzy na: najstarsze od góry. Przede wszystkim wydaje mi się ze trzeba dostrzec światłość Ojca Świętego w tej sprawie.Ojciec Święty Jest również Polakiem dlatego możne bardziej i odważniej świadczyć o tym .ze terroryzm jest bardzo względny i często przy zmianie systemu politycznego ci co byli terrorystami niekoniecznie nimi są.Ja nie bronie islamitow którzy mordują ludzi a wręcz przeciwnie sadźmy ich za morderstwo wielokrotne, albo zbrodnie przeciw ludzkości,bo ich ukierunkowany mord narodowościowy możne mieć takie kwalifikacje.Ale ma racje Papierz mówiąc o braku wyników działania w tym przypadku.A kara śmierci w dzisiejszym zdewaluowanym świeci,.może być wykorzystywana/ale nie musi/przez systemy.Jestem jednak za kara śmierci dla pospolitych morderców bandziorów. ela 2011-12-28 13:08 Słusznie Pan Adam zauważył że kara śmierci w kontekście terroryzmu islamskiego to nieporozumienie. Niektórzy islamiści wyobrażają sobie że po eksplodowaniu się w zatłoczonym autobusie trafiaja natychmiast do islamskiego raju (których wedle ich wyobrażeń przypomina luksusowy burdel). Dlatego chyba rzeczywiście lepiej stosować inne, wspomniane wcześniej środki "unieszkodliwienia przestępców bez definitywnego odbierania im szansy na poprawę" Piotr Koc 2004-04-22 18:22 KS jest fundamentem cywilizacji. Po jej likwidacji zamiast ks wszelkie przestępstwa będzie się załatwiać za pomocą wendetty – bez rozróżnienia winy umyślnej od nieumyślnej – społeczeństwo zostanie podzielone na wrogie sobie klany – jest to odwieczne dążenie masonerii i innych książąt tego świata. Ks jest tylko dobry dla słabych i biednych. ] Adam 2004-04-22 17:58 Bardzo niezręcznie jest spierać się na temat kary śmierci z okazji terroryzmu – w rozumieniu terrorystów islamskich. Dla ludzi gotowych dokonywać prymitywnych ataków nie licząc się z kosztami wśród ludności cywilnej, istnienie ks lub nie jest bez znaczenia.

Natomiast można podejrzewać, że w ten sposób próbuje się dokonać wyłomu w zwartym stanowisku środowisk prawicowych na świecie – tradycyjnie sympatyzujących raczej z islamem niż z liberalizmem.

Adam 2004-04-22 17:58 SL 2004-04-22 14:24 - Hę! Cały tzw. "tradycjonalizm" to zdaje się tylko zbiór "prywatnych zdań" kilkudziesięciu (może kilkuset) osób - to żadna nowość. Natomiast pańskie wyjaśnienia nie są wcale potrzebne - o wiele więcej "wyjaśnia" pański poprzedni post. zaciekawiony` 2004-04-22 16:32 Ad zaciekawiony`

Rozumiem, że szanownego Pan "guru" to ten, który jest ojcem kłamstwa? Bo tak wynika z szanownego Panan wypowiedzi.

Quoli wyjaśnienia, choc zapewne "grochem o ścianę". NIKT, NIGDZIE nie napisał, ze łysiak jest "guru tradycjonalistów". Nie mają też znaczenia opinie Pana Łysiaka na teamt "Misji Chrystusa, Kościoła, chrześcijan", gdyż osobisce zaprezentowałem słowami jednego z moich ulubinych autorów MOJE prywatne zdanie. Prosze nie przypinac tego od razu do tradycjonalizmu i proszę nie manipulowac wypowiedziami adwersarzy. SL 2004-04-22 14:24 Czy to opinia papieża,czy Karola Wojtyły ?



Jak odróżnić w tym wypadku - ] Niewiedzący 2004-04-22 12:44 Co do Froda Bagginsa: jak najbardziej, to piękne; tylko że Frodo nie jest państwem, a wyłącznie jego obywatelem.

A poza tym - uwaga p. Koca jest b. trafna. Wszystkich zapalonych rzeczników niestosowania kary śmierci należy pytać, czy zgodzą się, by zamiast niej wprowadzić karę chłosty albo wydłubywania oczu (bo przecież nie odbieramy życia, więc i szansy na nawrócenie...). Zwykle okazuje się wówczas, że tu wcla nie chodzi o sprawę odebrania życia, tylko o sprawę kary w ogóle.

Niemniej jednak to smutne, że Jego Świątobliwość wciąż jest pod tak silnym urokiem [ładne słowo ;-)] personalizmu i tyle energii wkłada w obronę akurat jego, zamiast może czegoś innego... Cóż, oremus. pi-x 2004-04-21 16:37 odn. Piotr Koc

I Bizancjum mialo karę oślepienia, która skutecznie broniła społeczeństwa przed przestępcą (przynajmniej w zasadzie) a nie zamykała drogi do poprawy skazanego.

To są chyba lepsze i bardziej odstraszające kary od KS.

Pzdr.,

łacinnik 2004-04-21 16:28 SL 2004-04-21 09:46 No proszę! Mamy nowego guru tradycjonalizmu - to Waldemar Łysiak. Może poprosimy o jeszcze! Co takiego WŁ sądzi o Misji Chrystusa, Kościoła, chrześcijan...? zaciekawiony` 2004-04-21 14:42 Re: Zatroskany...

A chodząc do pracy ryzykujemy popadnięcie w pracoholizm ;-) Teresa 2004-04-21 13:40 Michał Barcikowski, SL, Teresa - O maluczcy, jakże maluczka jest wasza świadomość miłosierdzia. asf 2004-04-21 11:59 Z drugiej jednak strony należy UCZCIWIE przyznać że już nawet Średniowieczne Christianitas znało "środki skutecznego likwidowania zbrodni poprzez unieszkodliwienie przestępców bez definitywnego odbierania im szansy na poprawę".

Na przykład można było pozostawić rzezimieszka przy życiu wcześniej "wykapując" mu oczy i obcinając jezyk (by nie bluźnił na tych co mu okazali miłosierdzie). Piotr Koc 2004-04-21 11:45 Gorącym zwolennikom ,KS` przypomnę postawę Froda Baginsa z końcówki ,,Pwrotu Króla`` (książki oczywiście) gdzie rozkazuje on oszczędzić podłego Sarumana, który właśnie dokonał nieudanego zamachu na jego życie. Ten spogląda na niego z nienawiścia, ale i z podziwem. Następnie ginie z ręki swojego sługusa Grimmy...

Może ktoś oczywiście być przeciwny tej karze w wyniku własnej miękkości, lewackiego pacyfizmu itp. Ale mimo wszystko nie wolno zapominać o ryzyku popadnięcia w nienawiść i chęć zemsty, przy zapalczywej obronie tzw. ziemskiej sprawiedliwości. Zatroskany o sprawiedliwych 2004-04-21 11:45 "Sprawiedliwość musi mieć pierwszeństwo przed młosierdziem" - miał powiedzieć bł. Pius IX, gdy odmówił ułaskawienia skazanych na śmierć terrorystów.

To samo powtórzył bł. Jan XXIII, gdy obciął wydatki charytatywne Stolicy Apostolskiej w celu podwyższenia pensji zatrudnionym w Watykanie pracownikom fizycznym.

Niech te wypowiedzi dwuch wielkich i świetych paieży starczą za komentarz do tej informacji. Michał Barcikowski 2004-04-21 09:56 Wydaje się, że ostatnie zdanie tej notatki ukazuje własnie - w moim przekonaniu - błędną wizję Państwa. Z tego tez wynika sprzeciw Ojca Świetego wobec KS. Państwo NIE MOŻE byc miłosierne. To jest cecha Boga, natomiast zadaniem Państwa jest bronić swoich obywateli. W moim przekonaniu trafnie, choc może ostro i odrobinę obrazoburczo ujął to Waldemar łysiak w swojej ostatniej powieści "Kielich" - "...ten Polak lansuje miłosierdzie totalne, bezwarunkowe, ani słowem nie wspominając, iz akt przebaczenia winien być poprzedzony karą lub przynajmniej aktem skruchy(...)Hasło...Światu potrzeba miłosierdzia, jest obrazą przyzwoitosci, gdyz kult(...)ślepego miłosierdzia depcze prawa ofiar i godzi w (...) sprawiedliwość.(...) Światu potrzeba Bożego miłosierdzia, lecz nie miłosierdzia ludzkiego jako manii automatycznej abolicji, i nie rutyny wybaczania każdemu." Tyle Łysiak, ale oddaje to co myślę i ja.

Pozdrawiam SL 2004-04-21 09:46 Zapewne terroryści bardzo sobie wezmą do serca tę "promocję szacunku dla godności życia osoby ludzkiej". Teresa 2004-04-21 09:22 Zmień sortowanie komentarzy na: najnowsze od góry Zapewne terroryści bardzo sobie wezmą do serca tę "promocję szacunku dla godności życia osoby ludzkiej". Teresa 2004-04-21 09:22 Wydaje się, że ostatnie zdanie tej notatki ukazuje własnie - w moim przekonaniu - błędną wizję Państwa. Z tego tez wynika sprzeciw Ojca Świetego wobec KS. Państwo NIE MOŻE byc miłosierne. To jest cecha Boga, natomiast zadaniem Państwa jest bronić swoich obywateli. W moim przekonaniu trafnie, choc może ostro i odrobinę obrazoburczo ujął to Waldemar łysiak w swojej ostatniej powieści "Kielich" - "...ten Polak lansuje miłosierdzie totalne, bezwarunkowe, ani słowem nie wspominając, iz akt przebaczenia winien być poprzedzony karą lub przynajmniej aktem skruchy(...)Hasło...Światu potrzeba miłosierdzia, jest obrazą przyzwoitosci, gdyz kult(...)ślepego miłosierdzia depcze prawa ofiar i godzi w (...) sprawiedliwość.(...) Światu potrzeba Bożego miłosierdzia, lecz nie miłosierdzia ludzkiego jako manii automatycznej abolicji, i nie rutyny wybaczania każdemu." Tyle Łysiak, ale oddaje to co myślę i ja.

Pozdrawiam SL 2004-04-21 09:46 "Sprawiedliwość musi mieć pierwszeństwo przed młosierdziem" - miał powiedzieć bł. Pius IX, gdy odmówił ułaskawienia skazanych na śmierć terrorystów.

To samo powtórzył bł. Jan XXIII, gdy obciął wydatki charytatywne Stolicy Apostolskiej w celu podwyższenia pensji zatrudnionym w Watykanie pracownikom fizycznym.

Niech te wypowiedzi dwuch wielkich i świetych paieży starczą za komentarz do tej informacji. Michał Barcikowski 2004-04-21 09:56 Gorącym zwolennikom ,KS` przypomnę postawę Froda Baginsa z końcówki ,,Pwrotu Króla`` (książki oczywiście) gdzie rozkazuje on oszczędzić podłego Sarumana, który właśnie dokonał nieudanego zamachu na jego życie. Ten spogląda na niego z nienawiścia, ale i z podziwem. Następnie ginie z ręki swojego sługusa Grimmy...

Może ktoś oczywiście być przeciwny tej karze w wyniku własnej miękkości, lewackiego pacyfizmu itp. Ale mimo wszystko nie wolno zapominać o ryzyku popadnięcia w nienawiść i chęć zemsty, przy zapalczywej obronie tzw. ziemskiej sprawiedliwości. Zatroskany o sprawiedliwych 2004-04-21 11:45 Z drugiej jednak strony należy UCZCIWIE przyznać że już nawet Średniowieczne Christianitas znało "środki skutecznego likwidowania zbrodni poprzez unieszkodliwienie przestępców bez definitywnego odbierania im szansy na poprawę".

Na przykład można było pozostawić rzezimieszka przy życiu wcześniej "wykapując" mu oczy i obcinając jezyk (by nie bluźnił na tych co mu okazali miłosierdzie). Piotr Koc 2004-04-21 11:45 Michał Barcikowski, SL, Teresa - O maluczcy, jakże maluczka jest wasza świadomość miłosierdzia. asf 2004-04-21 11:59 Re: Zatroskany...

A chodząc do pracy ryzykujemy popadnięcie w pracoholizm ;-) Teresa 2004-04-21 13:40 SL 2004-04-21 09:46 No proszę! Mamy nowego guru tradycjonalizmu - to Waldemar Łysiak. Może poprosimy o jeszcze! Co takiego WŁ sądzi o Misji Chrystusa, Kościoła, chrześcijan...? zaciekawiony` 2004-04-21 14:42 odn. Piotr Koc

I Bizancjum mialo karę oślepienia, która skutecznie broniła społeczeństwa przed przestępcą (przynajmniej w zasadzie) a nie zamykała drogi do poprawy skazanego.

To są chyba lepsze i bardziej odstraszające kary od KS.

Pzdr.,

łacinnik 2004-04-21 16:28 Co do Froda Bagginsa: jak najbardziej, to piękne; tylko że Frodo nie jest państwem, a wyłącznie jego obywatelem.

A poza tym - uwaga p. Koca jest b. trafna. Wszystkich zapalonych rzeczników niestosowania kary śmierci należy pytać, czy zgodzą się, by zamiast niej wprowadzić karę chłosty albo wydłubywania oczu (bo przecież nie odbieramy życia, więc i szansy na nawrócenie...). Zwykle okazuje się wówczas, że tu wcla nie chodzi o sprawę odebrania życia, tylko o sprawę kary w ogóle.

Niemniej jednak to smutne, że Jego Świątobliwość wciąż jest pod tak silnym urokiem [ładne słowo ;-)] personalizmu i tyle energii wkłada w obronę akurat jego, zamiast może czegoś innego... Cóż, oremus. pi-x 2004-04-21 16:37 Czy to opinia papieża,czy Karola Wojtyły ?



Jak odróżnić w tym wypadku - ] Niewiedzący 2004-04-22 12:44 Ad zaciekawiony`

Rozumiem, że szanownego Pan "guru" to ten, który jest ojcem kłamstwa? Bo tak wynika z szanownego Panan wypowiedzi.

Quoli wyjaśnienia, choc zapewne "grochem o ścianę". NIKT, NIGDZIE nie napisał, ze łysiak jest "guru tradycjonalistów". Nie mają też znaczenia opinie Pana Łysiaka na teamt "Misji Chrystusa, Kościoła, chrześcijan", gdyż osobisce zaprezentowałem słowami jednego z moich ulubinych autorów MOJE prywatne zdanie. Prosze nie przypinac tego od razu do tradycjonalizmu i proszę nie manipulowac wypowiedziami adwersarzy. SL 2004-04-22 14:24 SL 2004-04-22 14:24 - Hę! Cały tzw. "tradycjonalizm" to zdaje się tylko zbiór "prywatnych zdań" kilkudziesięciu (może kilkuset) osób - to żadna nowość. Natomiast pańskie wyjaśnienia nie są wcale potrzebne - o wiele więcej "wyjaśnia" pański poprzedni post. zaciekawiony` 2004-04-22 16:32 Bardzo niezręcznie jest spierać się na temat kary śmierci z okazji terroryzmu – w rozumieniu terrorystów islamskich. Dla ludzi gotowych dokonywać prymitywnych ataków nie licząc się z kosztami wśród ludności cywilnej, istnienie ks lub nie jest bez znaczenia.

Natomiast można podejrzewać, że w ten sposób próbuje się dokonać wyłomu w zwartym stanowisku środowisk prawicowych na świecie – tradycyjnie sympatyzujących raczej z islamem niż z liberalizmem.

Adam 2004-04-22 17:58 KS jest fundamentem cywilizacji. Po jej likwidacji zamiast ks wszelkie przestępstwa będzie się załatwiać za pomocą wendetty – bez rozróżnienia winy umyślnej od nieumyślnej – społeczeństwo zostanie podzielone na wrogie sobie klany – jest to odwieczne dążenie masonerii i innych książąt tego świata. Ks jest tylko dobry dla słabych i biednych. ] Adam 2004-04-22 17:58 Słusznie Pan Adam zauważył że kara śmierci w kontekście terroryzmu islamskiego to nieporozumienie. Niektórzy islamiści wyobrażają sobie że po eksplodowaniu się w zatłoczonym autobusie trafiaja natychmiast do islamskiego raju (których wedle ich wyobrażeń przypomina luksusowy burdel). Dlatego chyba rzeczywiście lepiej stosować inne, wspomniane wcześniej środki "unieszkodliwienia przestępców bez definitywnego odbierania im szansy na poprawę" Piotr Koc 2004-04-22 18:22 Przede wszystkim wydaje mi się ze trzeba dostrzec światłość Ojca Świętego w tej sprawie.Ojciec Święty Jest również Polakiem dlatego możne bardziej i odważniej świadczyć o tym .ze terroryzm jest bardzo względny i często przy zmianie systemu politycznego ci co byli terrorystami niekoniecznie nimi są.Ja nie bronie islamitow którzy mordują ludzi a wręcz przeciwnie sadźmy ich za morderstwo wielokrotne, albo zbrodnie przeciw ludzkości,bo ich ukierunkowany mord narodowościowy możne mieć takie kwalifikacje.Ale ma racje Papierz mówiąc o braku wyników działania w tym przypadku.A kara śmierci w dzisiejszym zdewaluowanym świeci,.może być wykorzystywana/ale nie musi/przez systemy.Jestem jednak za kara śmierci dla pospolitych morderców bandziorów. ela 2011-12-28 13:08