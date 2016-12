2004-09-25

Bp Skworc: nadzwyczajni szafarze eucharystii w każdej parafii

Nadzwyczajni szafarze komunii świętej powinni być w każdej parafii uważa bp Skworc. Zobowiązał proboszczów z diecezji tarnowskiej do ustanowienia takich szafarzy.

Zdaniem biskupa, będzie to konkretne podjęcie zadań wyznaczonych przez Jana Pawła II w Roku Eucharystii oraz umożliwi dotarcie z komunią świętą do wszystkich chorych.

Bp Skworc zdaje sobie sprawę, że niektórzy parafianie z powodu wieku, choroby i innych uciążliwości, mogą tylko raz w miesiącu - przy okazji odwiedzin chorych w "Pierwszy Piątek" - przystępować do Komunii. - Fakt ten jest powodem wielu duchowych cierpień, tym większych, że od 12 września, telewizja publiczna w pierwszym programie o godz. 7.00 transmituje mszę św. dla chorych - pisze bp Skworc do proboszczów swojej diecezji.

Dlatego - zdaniem hierarchy - właściwym duszpastersko dopowiedzeniem dla tej transmisji, byłoby zanoszenie w każdą niedzielę i święta komunii chorym. Tego odpowiedzialnego zadania mają się podjąć nadzwyczajni szafarze.

Bp Skworc zobowiązał proboszczów, aby w porozumieniu z parafialnymi radami duszpasterskimi, przedstawili Kurii Diecezjalnej w Tarnowie do połowy października kilku odpowiednich kandydatów do tej posługi.

Hierarcha jest przekonany, że znalezienie właściwych kandydatów możliwe jest w każdej parafii. Posługę nadzwyczajnych szafarzy, po odpowiednim przygotowaniu, mogą też podjąć najbliżsi krewni osób obłożnie chorych. Po weryfikacji kandydatów, zostanie zorganizowana formacja przygotowująca ich do podjęcia posługi.

Bp Skworc zaapelował też do proboszczów, aby przy podjęciu zleconego zadania kierowali się świadomością duchowego dobra świadczonego chorym, samotnym i cierpiącym, wobec którego bledną wszelkie zastrzeżenia, uprzedzenia i niezrozumienie posługi szafarzy, która mimo to ma głębokie korzenie w chrześcijańskiej tradycji.

Komentarz:

Chybiony pomysł

Sprawa nadzwyczajnych szafarzy komunii pojawiała się już wielokrotnie, ale z każdym razem trzeba przypominać, że NADZWYCZAJNY to NIE ZWYCZAJNY, czyli INNY niż typowy i powszechny. Obawiam się, że inicjatywa bp. Skoworca uczyni z wyjątku normę.

Rozumiem i doceniam dobre intencję oraz gorliwość pasterską bp. tarnowskiego, ale jeśli mu rzeczywiście zależy na łatwiejszym dostępie chorych do komunii św. to powinien odpowiednio zdopingować podległych mu kapłanów! W końcu to ich GŁÓWNE zadanie, a akurat diecezja tarnowska na pewno nie cierpi na braki kadrowe. Rozumiem, że niektórzy nie dość gorliwi kapłani z radością zrzucą na świeckich trud odwiedzania chorych tylko czy o promocję „wygodnictwa” tu chodzi? Poza tym trzeba pamiętać, że chorzy często korzystają ze spowiedzi, gdy odwiedza ich ksiądz z komunią św. Teraz będą tego praktycznie pozbawieni.

Rozdawanie komunii przez świeckich nie sprzyja rozbudzaniu pobożności eucharystycznej, a wręcz przeciwnie następuje jej „banalizacja”. Skoro zwykły świecki, sąsiad czy znajomy, sklepikarz lub policjant będzie po domach roznosił komunie św. to niektórzy ludzie, niedostatecznie ugruntowani w wierze, będą mogli pomyśleć, że to nic nadzwyczajnego coś jak opłatek wigilijny roznoszony przez organistę…

Myślę, że Czytelnicy podadzą jeszcze wiele innych szkód dla pobożności, które powoduje istnienie nadzwyczajnych szafarzy komunii św.

Wątpię czy o banalizację lub osłabianie szacunku dla eucharystii chodziło Ojcu Świętemu, gdy proklamował Rok Eucharystii. Gdy wczytać się w dokument programowy przygotowany przez Stolicę Apostolską na przyszłoroczny Synod Biskupów poświęcony eucharystii to jawi nam się coś zupełnie innego niż to proponowane przez bp. Skorca.

Ponad to nieuzasadnione ustanawianie nadzwyczajnych szafarzy to nadmierna klerykalizacja wiernych, przed którą niejednokrotnie ostrzegała Kościół.

Instytucja nadzwyczajnych szafarzy komunii jest dobra w warunkach misyjnych lub podczas prześladowań, a takie nie występują obecnie na terenie diecezji tarnowskiej.

Pozostaje mieć nadzieję, że nikt się nie zgłosi i nie będzie kandydatów do pełnienia tej posługi.

WO

Zmień sortowanie komentarzy na: najstarsze od góry. A może kapłani wezmą się wreście za to co wpisane jest w ich powołanie i przestaną być wygodni.przestancie wkońcu niszczyć wiarę katolicką.Zacznijcie o nią walczyć ,nie wymyślajcie z wygodnictwa środków zastępczych .komunia na rękę ZGROZA! szafarze ? katastrofa! Przestanę chodzić do kościoła Wolę się sama modlić W żadnej religii nie ma tylu zmian BIEDNY PAN JEZUS! cecylia 2011-06-05 00:09 Przetwarzanie precedensu w normę to taktyka ojca kłamstwa.Kapłani wyręczając się z największego zaszczytu i wyróżnienia zaprzeczają o powołaniu ich jako jedynych szafarzy Komunii Św..A tu nowa jakość NADZWYCZAJNA!Kilka dni temu na 3 księży będących w kościele wręczono "nadzwyczajkowi" kielich,a kapłan ulotnił się z kościoła!Czy to wiara w Prawdziwą Obecność!Nie osądzam człowieka lecz czyn!Czyn powoduje skutki na cały Kościół!Móc się przywitać z Chrystusem,dotknąć GO...i nie uczynić Tego?Słowa są zbędne gdy czyn świadczy inaczej!Jan Paweł 2 wzywał nas do świadectwa nie do pouczania jeden drugiego/Chrystusowa Ewangelia i przywódstwo Papieża w KK.

Tematu trudno nie podejmować, bo co jest Świętszego nad cześć dla Boga samego???

natanael 2009-02-18 14:21 Ekselencjo,gdy skończyły się prześladowania,papieże grozili eshumeniką, za rozdawanie komunii przez świeckich.Jeżeli to się podważa,to podważa się również nieomylność papieży.Ojciec Święty Jan Paweł II w wydanej instrukcji o szafarzach nadzwyczajnych nieomylnośći papieży nie podważa.Więc komu służy to co obecnie się dzieje w naszym Kościele.Czy szatan zagościł na dobre w przedsionkach naszych świątyń ? Waldemar Zielonka 2006-08-06 13:46 Jeżeli Papież wypowiada się w sprawie wiary i obyczaju jest nieomylny.Św.TOMASZ-SUMA TEOLOGICZNA cz.II art.13 Ciało Chrystusa należy do kapłanów;nie może być dotykane przez tego kto nie jest wyświęcony.Nikt poza kapłanami nie może tego uczynić chyba że w stanie wyższej konieczności.SYNOD w Saragosie 380r.eskomunikował tych którzy pozwolili sobie traktować eucharystie jak w czasach prześladowań.Czy w Polsce są prześladowania? Czy powołanie szafarzy nadzwyczajnych w polsce jest zgodne z instrukcją zatwierdzoną przez Ojca Św.Jana Pawła II ? Jak rozdawanie komuni przez szafrzy nadzwyczajnych ma się do nieomylności PAPIEŻY??? Waldemar Zielonka 2006-02-20 19:42 + In Christo

Jestem wlasnie w Kanadzie, gdzie proceder rozdawania Komunii Sw. przez osoby swieckie jest norma.Ba,nie wiem,czy ktokolwiek tu slyszal o szafarzach nadzwyczajnych.Tu szafarze sa calkiem zwyczajni, na przyklad ksiadz podczas obrzedow Komunii wola niemalze pierwsza lepsza osobe i poleca jej rozdawanie Ciala Chrystusowego.Czesto sa to kobiety (raczej starsze).Czasami - aktywistki koscielne (ktore widac, ze pelnia te funkcje bardziej na stale).I potem dziwic sie, ze chca swiecen kaplanskich (vide kolejny barkowy precedens)! Nie mowiac juz o ministrantkach. Wyglada to co najmniej dziwnie, ale nie chce przez to powiedziec, ze niegodnie. Nie wiem, co na to prawo koscielne i czy zalezy ono od przepisow lokalnych. Dziwi tez fakt, ze nikt sie nie spowiadal, a prawie wszyscy przystepowali do Komunii Sw. Choc i tak dobrze,ze ksiadz siedzial w konfesjonale, bo tu spowiedz uszna zanika, zastepowana przez ogolne rozgrzeszenie (powszechne?). To tyle obserwacji, mam nadzieje, ze na temat. inuit 2005-08-19 05:00 Skomentuję Pana JWK , jego post z dnia 5.12.2004.



Nie wiem, co złego widzi Pan w "ministrantkach". A tym bardziej w nadzwyczajnych szafarzach.

Ministrantki - to nie jakieś chore dążenia do feminizacji KK, po prostu udostępnienie także dziewczętom służby, co do której powołanie często czują. Doświadczenia z nimi są pozytywne, a one same wykonują swe obowiązki przy ołtarzu starannie i z wiarą. Czy płeć ma jakieś znaczenie ? W Chrystusie nie ma już mężczyzny ani kobiety...

Szafarze ? Niech będą, jeżeli nie ma kapłana w pobliżu, lub jest ich za mało do rozdzielania IHS w pełnym po brzegi kościele, - słowem, niech będą wtedy, kiedy naprawdę są potrzebni.

Oczywiście, szafarz rozdzielający IHS na Mszy w dzień powszedni, gdy kapłani są na plebanii i mógłby któryś z nich rozdzielać IHS, to nadużycie. Poważne. Chciałoby się przyjmować IHS od kapłana, skoro jest ta możliwość !

Nie podoba mi się też zwyczaj ustawiania się do Komunii Św. w rzędach i przyjmowania na stojąco. anka 2005-08-12 22:36 Ania 2005-04-17 13:02



Masz rację, że szafarstwo Eucharystii jest dla kapłanów, ale w tej dyskusji chodzi o szafarzy nadzwyczajnych komunii świętej a to jest zasadnicza różnica.

Morze dziecinne ale oddaje istotę tej różnicy: kto inny gotuje a kto inny rozdaje głodnym

z poważaniem PiotrG. PiotrG. 2005-05-18 14:30 Są osoby chore, które wolą otrzymać Komunię św. raz w miesiącu - ale z ręki kapłana, niż codziennie - przyniesioną przez świeckiego szafarza.



Św. Tomasz podaje 3 powody, dla których szafarstwo Eucharystii jest właściwe kapłanom:



1) Tak jak Chrystus konsekrował swoje Ciało podczas Ostatniej Wieczerzy, a następnie udzielił Apostołom Komunii św., tak też do posługi kapłana należy konsekrowanie, a następnie udzielanie Komunii.



2) Kapłan jest pośrednikiem między Bogiem a ludźmi (zgodnie ze słowami Listu do Hebrajczyków 5,1): skoro składa on Bogu ofiary ludu, tak też przekazuje ludowi dary przez Boga uświęcone.



3) Cześć i szacunek wobec Najświętszego Sakramentu wymaga, by stykał się on tylko z tym, co poświęcone. Jak poświęcone są przedmioty i naczynia, z którymi styka się Ciało i Krew Chrystusa, tak jedynie poświęcone (duchowo przemienione) ręce kapłana mogą dotykać Najświętszy Sakrament.

Ania 2005-04-17 13:02 Obiecuję, że jak przejmiemy ster w Kościele to skorzystamy z tradycyjnych metod dialogu z obrońcami ] Błarzej 2004-12-10 22:54 Błarzej 2004-12-10 12:42 "Ustanawiając szafarzy wracamy do korzeni"



Niestety pseudoargument z wracaniem "do korzeni" to uzasadnianie infantylizacji. Kiedyś raczkowaliśmy ,to co mamy znowu na czworakach się poruszać? Chyba, że pod wpływem sycery, albo innego podobnie działającego środka ... Rozprawił się z tym już J.Ś. Sługa Boży Papież Pius XII a to jak czkawka wraca. Jestem skłonny zaakceptować dyspensę ograniczoną do sytuacji NAPRAWDĘ EKSTREMALNYCH ale teraz z dyspens robi się reguły (chodzenie na msze niedzielne w sobotę żeby potem do upadłego nocne filmy w telewizorze oglądać i za dnia odsypiać). W realiach diec Tarnowskiej TO NIE MA KRZTY UZASADNIENIA. Podobnie w Olsztyńskiej, a zdawało mi się, że Arcybiskup towarzystwo krótko tam trzyma, ale niestety znam tam i przypadek wiejskiej parafii, gdzie są "ministrantki". ZGROZA. Powolny rozkład Katolicyzmu postępuje wszędzie. JWK 2004-12-05 22:16 Witam serdecznie wszystkich!



Jestem nadzwyczajnym szafarzem komunii świętej (tak poprawnie brzmi obecnie ta funkcja - nie Eucharystii, bo szafarz nie może odprawiać Mszy św.) w Archidiecezji Warmińskiej w której osoby świeckie sprawuja tę posługę od roku 1990. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że udzielanie kominii św. nie wynika z sakramentu kapłaństwa ale z sakramentu chrztu. Na pewno w waszych parafiach spotkaliście sie z sytuacja gdy komunie świetą rozdziela oprócz księdza także kleryk z seminarium czyli osoba nie posiadajaca jeszcze święceń kapłańskich. Ustanawiając szafarzy wracamy do korzeni. W pierwszych wiekach Chrześcijaństwa to właśnie osoby swieckie uczestniczące w Eucharystii zanosiły komunię św. do swoich domów aby móc spożywać codziennie chleb Pański oraz podawać go chorym. Moim zdaniem posługa szafarzy jest potrzebna, natomiast inna sprawa kogo mianuje sie takim szafarzem ale to tak samo jak z duchownymi - czy wszyscy księża rzeczywiście są z powołania? szafarz 2004-12-05 19:52 "Tak,doskonale wszystkim wiadomo"



Na jakiej podstawie tak Pan twierdzi? JWK 2004-11-28 15:11 JWK 2004-11-26 06:32

Tak,doskonale wszystkim wiadomo, że "...namaszczenie rąk oznacza szczególne uczestnictwo prezbiterów w kapłaństwie Chrystusa; wręczenie im chleba i wina wskazuje na ich posługę przewodniczenia w sprawowaniu Eucharystii oraz na obowiązek naśladowania Chrystusa Ukrzyżowanego". - OBRZĘDY ŚWIĘCEŃ BISKUPA, PREZBITERÓW I DIAKONÓW (Kkbids Episkopatu Polski). A pan co miał na myśli?





cz.d. 2004-11-27 23:15 "Rafal 2004-11-25 09:27"



Co Pan tu wypisuje! To po co NAMASZCZA SIĘ RĘCE wyświęcanym księżom? Pańskie uroszczenia wynikają z bardzo powierzchownego pojmowania prawd naszej wiary. JWK 2004-11-26 06:32 myślę, że to bardzo dobra inicjatywa

przecież jesteśmy Świątynią Boga i każdy kto przyjmuje komunię nosi w sobie Boga, "On w nasze ręce złożył ciało swe"



ja chciałbym być takim szafarzem Rafal 2004-11-25 09:27 "... nie mają zastąpić kapłanów ..."



Jeszcze by tego brakowało! Zresztą, co by oficjalnie nie mówiono, jednak próbują. Nie tak dawno pisałem o pewnym (nie)nadzwyczajnym szafarzu, znanym mi z imienia i nazwiska, który włączał się w koncelebrę do tego stopnia, że głośno powtarzał słowa Konsekracji.



P.S. Bogu Najwyższemu dzięki za mądrych i pobożnych kleryków i młodych księży, którzy myślą podobnie jak Kleryk Michał. To jest właśnie widomy znak działania Ducha Świętego w Kościele a nie owe towarzystwa wzajemnej adoracji utwierdzających się wzajemnie w przekonaniu o swej wyższości nad ogółem "hołoty". JWK 2004-10-28 15:14 Komentarz Poprzednika chybiony.Nadzwyczajni szafarze nie mają zastąpić kapłanów, którzy dalej co miesiąc będą nawiedzać chorych ze spowiedzą i komunią św., ale dopełnić. Sugerowanie, że co niedziele kapłan jest w stanie dotrzeć do chorych, świadczy o nie znajomości realiów większości parafii. Czyżby dla dobra chorych miał zamknąć kościół i odwołać Msze św. niedzielne? Bogi 2004-10-28 08:56 Niepokojący pomysł zwłaszcza w diecezjii o jednej z największych liczbie księży.

Z drugiej strony to świadectwo głębokiego kryzysu kapłaństwa.

Potrzeba wiele modlitwy. kleryk Michał 2004-10-14 19:39 JWK 2004-10-12 12:57

A nie przyszło panu do głowy, że od tego opcjotwórstwa zapętlił się panu program szufladkujący? Proszę nabyć wersję bez zaznaczonych poprawek - nie będą panu przeszkadzać. Jeśli okaże się za trudny można sięgnąć po dopasowane do umysłowości i możliwości adaktacje KKK (24). Niestety nie dysponuję wiedzą jakie i gdzie są do nabycia. b.d. 2004-10-12 16:57 "zarówno BF jak i KKK to jedna i ta sama strona"



Ciekawe stwierdzenie jak na Pańską opcję. To może lepiej studiować tylko BF zamiast przedzierać się przez gąszcz poprawek wprowadzonych przez Kongregację do KKK? JWK 2004-10-12 12:57 P.S. JWK Oczywiście, że jednostronny! Wszak zarówno BF jak i KKK to jedna i ta sama strona. Jeśli widzi pan jakieś sprzeczności - wynika to z braku zrozumienia. b.d. 2004-10-12 09:13 JWK 2004-10-11 22:42 Może by sobie KKK postudiował zamiast czytać "od deski do deski" a, jak widać, bez zrozumienia Breviarium Fidei ?

b.d. 2004-10-12 08:42 "były dyskutant"

Coś nie taki całkiem były, raczej jednostronny, może by sobie Breviarium Fidei postudiował zamiast czytać "od deski do deski" a, jak widać, bez zrozumienia KKK? JWK 2004-10-11 22:42 AD b.d.

Dziękuję za wyjaśnienia, niestety nie wyjaśnił mi Pan na czym polega owo "wspieranie lewego kapłaństwa powszechnego", czy jakoś tak ...!?

Dziękuję bardzo i rozumiem, że szafarze będą ustanowieni na wszelki wypadek, ale nie będą "używani" inaczej jak tylko w faktycznych, nadzwyczajnych wypadkach? Jeżeli mi to Pan zagwarantuje, to jestem gotów udać się do Canossy, że w ogóle śmiałem podnieść głos. Domagam się tylko zachowywania przez kościół swych własnych (chociaż tych jeszcze niezniesionych) postanowień. Tych wszystkich.

Laudetur Iesus Christus! Kazik 2004-10-11 22:26 c.d Kazik - pomocne będą również paragrafy o Kapłaństwie: 1544-1553. były dyskutant 2004-10-11 18:13 Kazik 2004-10-09 11:55 To się pan nagadał (nawet mocno emocjonalnie) tylko szkoda, że większość nie na temat. Tu była mowa TYLKO i WYŁĄCZNIE o ustanowieni Nadzwyczajnych szafarzy komunii świętej w każdej parafii przez bpa Skworca. W żadnym wypadku nie o jakimś wyimaginowanym "POWSZECHNYM SZAFARSTWIE EUCHARYSTII". Doprawdy, trudno jest prowadzić rozmowę z osobą, która nie zna podstawowych pojęć Katechizmu Kościoła Katolickiego - dlatego też WŁAŚNIE JEGO ZNAJOMOŚĆ musi być PODSTAWĄ wszelkich "dyskusji" na tutejszym forum. Może wtedy uniknie się takiego jak u pana rozemocjonowania. Proszę przestudiowac paragrafy 748-810 (Kościół) 897-913 (Świeccy), o spornej funkcji mówi paragraf 903.







były dyskutant 2004-10-11 16:45 "Akas 2004-10-11 07:47"



Ad vocem.



Zdarzyło mi się coś podobnego, na dość uroczystej Mszy u xx. Marianów na Stegnach (Warszawa) miałem miejsce akurat przed facetem, który niegdyś był u nas magazynierem a obecnie występuje jako (nie)nadzwyczajny szafarz. Recytował cały tekst Przeistoczenia "aż miło", jako że była koncelebra (Prymas i Bp Jarecki, o ile dobrze pamiętam, tudzież morderatorzy od kilku "ruchów"). Na zwróconą uwagę, że nie jest on tu od tego, po prostu wybałuszył na mnie oczy, wyraźnie nie rozumiał, czego się go czepiam.



P.S. Do tego oczywiście była koszmarna schola ... JWK 2004-10-11 11:01 Z nieznanych mi powodów nie znalazł się tu mój wpis sprzed kilku dni, w którym opisany był przykład - chyba - kapłaństwa powszechnego. Na Mszy w paryskim kościele, wszyscy wierni chórem recytowali razem z kapłanem słowa Przeistoczenia. Jeszcze krok, dwa, i obejdzie się bez kapłana. Dziękuję za takie "kapłaństwo powszechne". Akas 2004-10-11 07:47 Odnośnie KKK:

Twierdzenia Panów są "dziecinne": przebrnął, nieprzebrnął, ile razy Pan czytał? Litości!!! To są argumenty o tyle nośne, że niesprawdzalne...

Proszę zatem wskazać, mnie niedouczonemu, akapit który uzasadnia POWSZECHNE SZAFARSTWO EUCHARYSTII.



Wstępów, jako części noobowiązujących Katolika w sumieniu, nie biorę poważnie, m.in. dlatego, że pewien ksiądz uzasadniał wstępem wydania N, w odróżnieniu do wydania N-1 i N-2 fakt praktycznego niestosowania łaciny w kościołach, mimo, że i KL, i inne dokumenty domagają się czegoś innego.

Kazik 2004-10-09 12:08 CD

I temu służy właśnie kanon 212 KPK, który nie tyle daje prawo, co nakłada nawet obowiązek na wiernych by zgłaszać wszelkie zauważone nieprawidłowości w doktrynie i służbie bożej. "Ecclesia de euchrystia" to prawo podnosi i wzmacnia!



Kolejne pytanie (pewnie znowu bez odpowiedzi, jak poprzednie odnośnie klerykalizacji i sekularyzacji):

Co ma zrobić wierny, gdy kapłan (biskup)powie np. Krucyfiks na ołtarzu nie jest potrzebny. Proszę może jednak odpowiedzieć!



Z Panem Bogiem Kazik 2004-10-09 11:59 CD

Co do teoryji Pana S.M. to zupełnie inna sprawa, bowiem powiedział on wprost, a później podkreślił jeszcze tym słynnym porównaniem o wspieraniu lewej nogi, że Kapłaństwo Powszechne oznacza nie mniej nie więcej tylko przejęcie części uprawnień Kapłaństwa Konsekrowanego!!! Ponieważ tematem wątku jest NADZWZYCZAJNE szafowanie Sanctissimum, to z teoryji Pana S.M wynika jasno, że nie ma problemu, bo funkcja taka wynika z Kapłaństwa Powszechnego. Gdzież jest wobec tego ta NADZWYCZAJNOŚĆ? Gdzie specjalne, nadzwyczajne okoliczności? I jeśli Panowie twierdzą, że wynika to z Katechizmu, to ja przepraszam bardzo!



Co do "praw interpretacji dokumentów": interpretacja dogmatycznych dokumentów kościoła może być tylko jedna, więc jak każdy wierny, tak i biskup nie jest nie omylny (tu kłania się powszechne, królewskie kapłaństwo ludu bożego). W kwestii interpretacji dokumentów dyscyplinarnych obowiązuje nas posłuszeństwo władzy w SUMIENIU. Wbrew sumieniu działać nie wolno. Kazik 2004-10-09 11:55 AD (na prośbę D.O. 2004-10-04 18:02)

Napiszę Panu raz jeszcze (niech Pan przejrzy wpisy):



" D.O. 2004-10-04 08:03



Błyskotliwie i ... złośliwie, ale bez dobrej woli. Ta bowiem implikuje dobre czyny.



Dobrze zresztą, niech Pan wykaże rzeczoną dobrą wolę i we wpisie "Kazik 2004-10-02 22:44" będzie łaskaw zastąpić staropolskie "OBLUBIENICĄ" bardziej współczesnym "POŁOWICĄ" lub współczesną "ŻONĄ". Może nie będzie się myliło i uchwyci Pan sens moich słów, nie mieszając zupełnie różnych materii.

A więc: dobra wola i ad meritum! "



Niech Pan wybaczy, ale również moich porównań Magisterium nie uzasadnia. Zaczerpnąłem je z Christianitas nr 9, o czym napisałem w swoim wpisie. Nie jest to żadne nadużycie i w niczym nie ingeruje w naukę Kościoła. Po prostu uzasadnia tylko w kolejny sposób szczunek dla Najświętszego Sakramentu i - moim zdaniem - wyjaśnia sens prawa dotykania lub niedotykania Jego Ciała przez osoby mu nie poświęcone.

Kazik 2004-10-09 11:41 Kazik 2004-10-08 11:26 Przyganiał kocioł garnkowi... Pan nie czuje się w żaden sposób zobowiązany uzasadnić swoje teoryje (na prośbę D.O. 2004-10-04 18:02), a wymaga tegoż od innych. Pomijając, iż pan S.M. odpowiedział na pańskie pytanie "słowami Lecha W.", a trudno przecież podejrzewać tegoż pana o autorstwo kościelnych dokumentów :-). Zaś co do pańskiej alergii na Katechizm (zdaje się że jeszcze pan przezeń nie przebrnął - może z wyjątkiem wspomnianego przez pana wstępu) - to poważna przypadłość, nie należy jej lekceważyć. Tak samo ma się sprawa z "interpretacją" kościelnych dokumentów: kto jest bardziej uprawniony do ich interpretacji? Pan, JWK, kohen, Akes, Fidelis czy może bp. Skworc? Proszę sobie odpowiedzieć i również zakończyć tę żałosną pyskówkę wzorem pana S.M. Ja niniejszym również czynię. D.O. 2004-10-08 15:27 S.M. 2004-10-07 22:02

Łatwiej zakończyć, niż rzeczowo rozmawiać na choćby jedem wątek.

Niech się Pan nie obraża, bo to nie sztuka, tylko spróbuje uzasadnić SWOJĄ teorię powszechnego kapłaństwa!!! Mówię jeszcze raz, że ani z Katechizmu, ani z innych dokumentów INTERPRETOWANYCH W ŚWIETLE TRADYCJI (a tylko taka jest katolicka "możliwość manewru")ona nie wynika!

Proszę więc nie inputować mi żadnych "nieartykułowanych wpisów", ale albo zabrać głos w dyskusji, uzasadnić co się napisało, albo się nie odzywać.

Swoją drogą, któż to ubolewa nad "klerykalizacją świeckich" przy jednoczesnym "zeświecczeniu kleru"?



Z Panem Bogiem.

P.S. Nie ważne ile razy, ale ważne jak... Kazik 2004-10-08 11:26 Kazik 2004-10-07 11:19

Pan wybaczy, ale odnoszenie się do tego rodzaju nieartykułowanych wpisów (innych określeń z uwagi na regulamin - nie użyję)jak pana (i JWK, a jakże) nie leży w moim zwyczaju. Dlatego też poniższą i obecną wypowiedzią zakończyłem ową i tak przydługą wymianę opinii. P.S. Czy Katechizm już pan przeczytał choć jeden raz? S.M. 2004-10-07 22:02 S.M. 2004-10-06 18:32

Szanowny Pan raczy - z każdym wpisem coraz bezczelniej - omijać merytoryczne aspekty dyskutowanych problemów, rojąc przy tym coraz to nowe, ogólne i mdłe przywary adwersarzy.

Przemyca Pan jakoweś insynuacje na temat osłabiania kapłaństwa sakramentalnego na rzecz powszechnego, co jest zupełnym nieporozumieniem, straszy Pan nieznajomością Katchizmu i przypisów, jakby owe nie wynikały i nie powinny być interpretowane zgodnie z Tradycją Kościoła i całym dotyczchczasowym Magisterium (O wstępie do Katechzmu już Pan nie wspomina !!?? A to też ważne, tym bardziej, że interpretacja zależy od WYDANIA).

Pytam jeszcze raz: skąd Pan wysnuł takową teoryję?

Czy "załapał" Pan już porównanie o kapłanach, Sanctissimum i żonie?



Pozdrawiam serdecznie Pana, jak również Pana JWK, który wywołuje u Pana coś na kształt alergii (nawet niezależnie od tego co napisze). Kazik 2004-10-07 11:19 Kazik 2004-10-06 08:08 W takich jak pański wypadkach, zwykle pomaga gruntowne zapoznanie się z Katechizmem Kościoła Katolickiego. W następnej kolejności ze WSZYSTKIMI dokumentami KK wymienionymi w przypisach. Tylko rzetelnie i całościowo. Życzę powodzenia, z Bogiem.

P.S. Proszę przekazać niejakiemu JWK, że jemu radzę TO SAMO (zanim będzie za późno). S.M. 2004-10-06 18:32 "Kazik 2004-10-06 08:08"



Rzeczywiście, ujadając zgranym chórkiem głoszą klasyczną teologię chałupniczą. Owoców Bierzmowania w nich ani śladu, bo to, czego bronią to jedynie zbiór domniemywań. Jest to niewątpliwy owoc pozbawienia obecnego rytu chrzcielnego niezbędnych, jak widać, egzorcyzmów. JWK 2004-10-06 10:24 S.M. 2004-10-04 20:08



No! Gratuluję elokwencji i zorientowania w tak ważnych dla Kościoła tematach. A skąd Pan się o tym dowiedział? Ja w dokumentach kościelnych nic takiego nie znajduję. Czyżby były jakieś inne, równie ważne?

Kazik 2004-10-06 08:08 Akas 2004-10-05 09:27

Czy pan był bierzmowany? Kto pana dopuścił do tego sakramentu z taaaaaaką dziurą w wiedzy i tak dziecinnym podejściem do spraw wiary? ultra 2004-10-05 11:31 JWK 2004-10-05 10:00

Na okoliczność "dyskusji" z panem to aż nadto wystarczające "dowody". No, może jeszcze S.M. 2004-10-01 09:39. Poziom dowodu dopasowuje się do możliwości pojmowania przez żądającego dowodu... ultra 2004-10-05 10:51 "ultra 2004-10-04 22:26"



ROTFL! "dowód" przeprowadzony przez S.M! Niewątpliwie dowcip dnia, kandydować może i do tytułu dowcipu miesiąca.



"WZJ"

No chyba jeszcze seminaria tak nisko nie upadły ... JWK 2004-10-05 10:00 S.M. 20:04

Ki diabeł? Co to jest to kapłaństwo powszechne? Każdy będzie mógł sobie odprawić Mszę przed kolacją? I wyspowiadać sąsiada? A ochrzcić pieska też mi będzie wolno? Akas 2004-10-05 09:27 "S.M. 2004-10-04 22:02"

]

Co do owej "pokuty", modernistycznych spowiedników szerokim łukiem omijam, chwała Bogu mamy jeszcze zdecydowaną większość Normalnych Księży ] JWK 2004-10-05 05:26 do S.M. 2004-10-01 09:39

A ten znowu swoje: bp ma władzę i toćka. ] kohen 2004-10-05 03:12 S.M. - czy jesteś jeszcze klerykiem (zaangażowanym) czy już W.Cz.X.(oddelegowanym)?

WZJ 2004-10-04 23:19 JWK 2004-10-04 17:44 Więc jest pan zdania, że Kościół się mylił wcześniej i myli się dzisiaj. Czy w czytankach dla (krypto)lefebrystów nie piszą o tym, że pańskie poglądy to herezja? Udowadnianie było w S.M. 2004-09-30 16:59. ultra 2004-10-04 22:26 JWK 2004-10-04 18:15

Panu JWK istotnie tylko strzyżenie palcami spod wody pozostaje... (patrz. D.O. 2004-10-04 18:33) A taki kiedyś był z niego chojrak.

S.M. 2004-10-04 22:02 Fidelis 2004-10-04 20:35 Z tym niedosłownym przyjmowaniem Pism Sw. radzę być ostrożnym.Są i tacy "teolodzy" co również Zmartwychwstanie zaliczają do "alegorii". Czy pan do nich należy? ultra 2004-10-04 21:45 do ultra 2004-10-03 18.54 et reliqua

Z tym cytowaniem Pism Sw. radzę być ostrożnym. Robią to już ci "wytrawni teolodzy" ktorzy nawiedzają parami nasze domy. Idę o zakład, że pan(i) ultra nie ma amputowanej ręki ani wykolonego oka. A co? Nigdy nie dawały one powodu do zgorszenia? Szczerze? Nigdy? A przecież stoi napisane: "Jeśli prawa twoje ręka jest ci powodem do grzechu...itd" (Mt 5,29-30) Fidelis 2004-10-04 20:35 Kazik 2004-10-03 23:34

Odpowiem panu słowami Lecha W.: Wiele setek lat wspierano "prawą nogę" Kościoła - Kapłaństwo konsekrowane, teraz przyszedł czas na wsparcie mocno skarlałej "nogi lewej" - Kapłaństwa powszechnego. S.M. 2004-10-04 20:08 A. 2004-10-04 15:13

Nie wlewa się młodego wina do starych bułaków - i tak nowych problemów/kryzysów nie zwalcza się metodą średniowieczną. ultra 2004-10-04 18:39 JWK 2004-10-04 17:27

Pan JWK to jak, nie przymierzając, żona z bajki Mickiewicza - nawet spod wody strzyże palcami...Jak to nam ci "tradycjonaliści" zniewieścieli! Jako pokutę niech pan przeczyta paragrafy 751-796 z Katechizmu Kościoła Katolickiego. D.O. 2004-10-04 18:33 "S.M. 2004-10-03 15:27"



Dobrze, że zrozumiał Pan choć w ostatnim zdaniu, że mętlik w Pańskiej głowie, Pana ultraModernisty, Asd, D.O. czy podobych bytów, bądź to ziemskich, bądź wirtualnych, "jest wynikiem pospolitej niewiedzy i ociężałości". Jak Pan na przykład udowodni, że "decyzje o powoływaniu szafarzy nadzwyczajnych" można zaliczyć do "właściwych sposobów mających w każdej sytuacji uprzytamniać wiernym podstawowe prawdy wiary". Albo, że ten czy ów z Księży Biskupów to "Jeden Święty i Apostolski Kościół"?

JWK 2004-10-04 18:15 Kazik 2004-10-04 15:53 A jakichże to czynów pan ode mnie oczekuje? Niestety u pana dalej pomieszanie z poplątaniem. Bóg jako żona vel oblubienica - z jakiej tradycji to pan zaczerpnął. Proszę o namiary. D.O. 2004-10-04 18:02 "ultra 2004-10-04 07:53"

Niewątpliwie studiował Pan jakieś czytanki dla ruchu oazowego, bo gdyby znał Pan poważniejsze źródła nie porównywałby Pan dawnej formy Komunii z obecną. Nikt se z łapy do łapy Ciała Pańskiego nie przekładał, jak jakiegoś chipsa, czy mentosa, a i tak Kościół uznał tamtą formę za nieodpowiednią. Nie można nazwać inaczej jak złą wolą obecne wdrażanie w Polsce tych form, które doprowadziły do zgubnych skutków w zakresie świadomości religijnej w tych krajach, które je wdrożyły na fali euforii po SW_II.

JWK 2004-10-04 17:44 "Kazik 2004-10-04 15:53"



Niepotrzebnie się Pan przejmuje, dobrze Pan uchwycił analogię między sakramentami kapłaństwa i małżeństwa, a że sprotestantyzowani moderniści myślą cytatami z Pisma Świętego, nie są w stanie zrozumieć przenośni wyrażonej inaczej niż do tego przywykli. No ale gdyby myśleli sprawnie nie byliby modernistami ... JWK 2004-10-04 17:27 D.O. 2004-10-04 08:03



Błyskotliwie i ... złośliwie, ale bez dobrej woli. Ta bowiem implikuje dobre czyny.



Dobrze zresztą, niech Pan wykaże rzeczoną dobrą wolę i we wpisie "Kazik 2004-10-02 22:44" będzie łaskaw zastąpić staropolskie "OBLUBIENICĄ" bardziej współczesnym "POŁOWICĄ" lub współczesną "ŻONĄ". Może nie będzie się myliło i uchwyci Pan sens moich słów, nie mieszając zupełnie różnych materii.

A więc: dobra wola i ad meritum!

Kazik 2004-10-04 15:53 Panowie moderniści!

Jeśli wszystko idzie tak dobrze, to dlaczego jest coraz gorzej?

A jeśli Matka Boża w swych objawieniach ostrzegała przed nadchodzącym kryzysem Kościoła, to się myliła?

A czy pomylił się Papież beatyfikując K.Emmerich?

Wiem, co odpowiecie (innymi słowami):

"Tak, to jest święta, ale mówiła same głupstwa!"

i:

"Oczywiście, to są uznane objawienia Matki Bożej, ale w to, co mówiła, nie należy wierzyć"

Ot tak przyszła sobie pogadać byle co, bo się jej w Niebie nudzi. A. 2004-10-04 15:13 Kazik 2004-10-03 23:25 Cieszy mnie pańska SAMOKRYTYKA, czekam na poprawioną wersję pańskiej wypowiedzi (wykazuję dobrą wolę zrozumienia). D.O. 2004-10-04 08:03 MySz 2004-10-03 23:04 No właśnie! Czy WCZEŚNIEJ, gdy istniała w Kościele funkcja świeckich szafarzy, a także "Komunia na rękę" - Kościół się mylił? Jak zmienna jest rzeczywistość historyczna, tak zmieniać się mogą niektóre przepisy dotyczące obrzędowości. Dowodzi tego CAŁA historia Kościoła. Nie wolno wybrać z niej jednego okresu i uznawać go za szczyt rozwoju - nie ma to żadnego uzasadnienia. Historia Kościoła była wystarczająco długa i bogata by zawierać mnogość środków do których Kościół, wcześniej je zarzuciwszy, niekiedy powraca. P.S. Podane niżej cytaty to osobista refleksja, a nie próba wykładni. ultra 2004-10-04 07:53 Jak na ironię w/w biskup dziękował dziś w liście pasterskim, w setną rocznicę koronacji wizerunku Matki Boskiej Tuchowskiej, za tak bardzo liczne powołania kapłańskie w diecezji tarnowskiej. Zabij - nie pojmę.



AD S.M.

Poproszę o odpowiedź:

1) Po co potrzebni są świeccy szafarze w Polsce, a zwłaszcza w w/w diecezji?

2) Czy takie działania wzmacniają, czy osłabiają szeroko pojęte Kapłaństwo?



Kazik 2004-10-03 23:34 D.O. 2004-10-03 15:07



Czytam obydwa wpisy i rzeczywiście: poplątanie z pomieszaniem. Proszę o minimum dobrej woli. Kazik 2004-10-03 23:25 czyżby poszła jakaś informacja i moderniści nas chcą zakrzyczeć ?? hehe



Może klerycy z seminarium na ul piłsudzkiego muszą odrobić swoje na tym forum na ocenę ?? :>

I męczą ten jeden komputer z internetem niemiłosiernie ... :)



A tak na poważnie:

to cytaty z Pisma Świętego dotyczące

1. TRADYCJI

2. Samotnego interpretowania Pisma

podaje najprostrzy podrecznik do apologetyki, dowiadujemy się z niej, że w Katolicyźmie liczy się wykładnia i nauczanie Kościoła, czy zatem WCZEŚNIEJ Koścół się w/g Panów Modernistów mylił czy kanonizowani papierze popadli z herezję ??



Ale rozumiem, ze w/g Pana ultra będziemy jak protestanci wyrywac fragmeny do dyskusji, sami je interpretować az w koncu rozpadniemy się na tysiące sekt i odłamów ...



Moje ostatnie przemyslenia ... :

Dziwi mnie atak i zdecydowanie Episkopatu wobez x. Jankowskiego [nic na razie mu nie udowodniono], a milczenie wobez nowinek Czajkowskiego (podobno księdzia) MySz 2004-10-03 23:04 c.d.

Zaraz po tym w/w cytacie następuje kolejny asekwatny Łk 7,36-39 "Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem. Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby On był prorokiem, wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą". ----- i rodzi się pytanie: skoro kobieta cudzołożna mogła dotykać się samego Zbawiciela - dlaczegoż nie wolno tego czynić nam wszystkim również grzesznikom. On przecież tego nie bronił - wbrew faryzejskim obawom i zgorszeniu. Czemu wciąż tak daleko są myśli Boga nad myślami tak wielu ludzi...? ultra 2004-10-03 19:01 Gdy tak czytam tutejsze wypowiedzi "krytyków Kościoła" (tu w osobie bp. Skworca), aż ciśnie się na myśl cytat z Ewangelii Św. Łukasza: 7,31-35 "Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: "Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali". Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: "Zły duch go opętał". Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: "Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników". A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność". -------Tak też zamiast patrzeć oczyma wiary - patrzą na to co zewnętrzne, na ścisłą zgodność ze swoimi własnymi schematami - odrzucając przy tym to co PRAWDZIWE.

ultra 2004-10-03 18:54 JWK 2004-10-03 09:29 Pański wywód natomiast można zilustrować w ten sposób jeśli A=B i C=D to A=Z. Czyli ni z gruszki, ni z pietruszki. Na straży Objawienia ustanowiony został Jeden Święty i Apostolski Kościół - i stoi na niej również dzisiaj - czego wyrazem są m.in. obecne Jego decyzje o powoływaniu szafarzy nadzwyczajnych. W ciągu wieków Kościół wypracowywał i wypracowuje NADAL właściwe sposoby mające w każdej sytuacji uprzytamniać wiernym podstawowe prawdy wiary. Funkcja szafarzy nadzwyczajnych służy właśnie temu celowi. Mętlik w głowach wielu protestujących jest wynikiem pospolitej niewiedzy i ociężałości. S.M. 2004-10-03 15:27 Kazik 2004-10-02 22:44 Pomieszanie z poplątaniem. To Chrystus jest "oblubieńcem", "oblubienicą" jest Kościół (Lud Boży). Natomiast kapłan jest figurą Jezusa Chrystusa w Zgromadzeniu - Głową Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa. Nie wolno tak sobie "dorabiać ideligii" wg własnego uznania. D.O. 2004-10-03 15:07 do Asd 2004-10-02 12.31

Rozumiem, że do mnie kieruje Pan pytanie, więc najkrócej jak mogę. Cytując dawne przepisy staram się uswiadomic młodym jakim szacunkiem otaczano Mszę Sw. i rzeczy mniejsze z Nią związane jak np. naczynia liturgiczne. Jeśli zanika wymiar sacrum, wowczas także stopniowo zmniejsza sie rola kapłana. To po co sakrament kaplanstwa? Doczekamy się może niebawem swieckich spowiednikow czy

swieckich "przeistaczaczy"

Tak! Spostrzegam Boga jako kogoś srogiego, sedzię sprawiedliwego, ktorego milosierdzie choć nieskonczone ma swoje granice. Drżę przed Jego Majestatem świadom swoich grzechów i ulomności. Tego mnie uczył mój katecheta i tego nauczał K.K. a nie spostrzegam Go jako kumpla lub dobrego wujka. Jesus is OK. Uczestnicząc we Mszy Sw.(Trydenckiej), kiedy vi verborum sacerdotis ma miejsce Przeistoczenie nie śmiem patrzeć na ołtarz. (adoracja).

Nie przesadzałbym z tym znakiem uswiecenia dla ministranta. (Szacunek kontrolowany). Pozrawiwm. Fidelis 2004-10-03 13:22 "Asd 2004-10-02 12:31"



Zaprezentował Pan fascynujący wywód logiczny. Da się to tak zapisać:



Jeżeli A=B i C=D to A=D.



Znamienne jest, że tak rozumują wszyscy bez wyjątku zwolennicy rewolucji w Kościele, na tej stronie choćby wpisy Pana S.M.



Tymczasem Objawienie dane było nam raz jeden, w czasie ziemskiej Działalności Boskiego Zbawiciela zaś na jego straży ustanowiony został Jeden Święty i Apostolski Kościół. W ciągu wieków Kościół wypracowywał znaki mające w każdej sytuacji uprzytamniać wiernym podstawowe prawdy wiary. Do znaków tych należy cześć oddawana Postaciom Eucharystycznym (stąd sprzeciw wobec świeckich szafarzy, komunii do ręki i kolejek komunijnych) a także szacunek dla rąk kapłańskich i naczyń liturgicznych mających bezpośredni kontakt z Ciałem i Krwią Pańską (nie zaś z jakimiś Ich symbolami, jak próbuje się to wmawiać). Wszystko to ma uprzytomniać wiernym świadomość Prawdziwej, Rzeczywistej i Substancjalnej Obecności Boga w Najświętszym Sakramencie. JWK 2004-10-03 09:29 Asd 2004-10-02 12:31

Pamiętajmy, że jest MIŁOSIERNY, ale nie zapominajmy, że jest SPRAWIEDLIWY, a "bojaźń Boża początkiem mądrości"! To nie to samo co klepanie Pana Boga po plecach, w taki czy w inny sposób.



Według opinii pewnego księdza z D. Tarnowskiej: "...jesteśmy źli na tych szafarzy, szczególnie u nas w diecezji. Ale biskupa nie wolno krytykować."



Błogosławionej niedzieli!

Kazik 2004-10-02 22:50 Asd 2004-10-02 12:31

To nie jest kwestia dostępności. To jest kwestia szacunku. Niech Pan się zastanowi odrobinę, popatrzy w sposób, w jaki Kościół zawsze traktował Sanctissimum, a zrozumie Pan za czym tęsknimy. Z WIARY w RZECZYWISTĄ obecność BOGA w Najświętszym Sakramencie wynikać musi (nie: "może", nie: "powinien", nie: "chyba", - poprostu sumienie nie pozwala inaczej) szacunek dla tego sakramentu i wszystkiego co sięz nim wiąże, więc i dla paramentów.

W 9 numerze "Christianitas" pięknie napisano o tej kwestii: możliwość dotykania BOGA (proszę sobie to uświadomić, a ręczę, nie zdziwią jużPana żadne tęsknoty Tradycjonalistów) jest dla kapłana katolickiego nagrodą za czytość, w której ślubuje żyć. To właśnie BÓG jest jego OBLUBIENICĄ. Proszę zobaczyć, jak daleko jesteśmy (jako Kościół) od takiego stanowiska!

Pan Bóg jest dostępny dla każdego SYNA MARNOTRAWNEGO, który chce do niego wrócić. Nic to nie może mieć z szacunkiem, który jest mu należny! Kazik 2004-10-02 22:44 Zastanawiam sie czy jezeli nawet ministrant, ktory zostal wybrany sposrod "szarych" wiernych, ktory przeszedl jakies "szkolenie" sluzby liturgicznej, i ktory otrzymal promocje na ministranta - w jakims sensie znak uswiecenia jego sluzby przy oltarzu - nie moze dodytkac kielicha, puszki przed konsekracja to czy zwykly wierny moze zdobyc sie na smialosc na przyklad zeby patrzec na oltarz, gdzie nastepuje wielki cud Przeistoczenia? Czy nie uwaza Pan, ze taki stosunek do naczyn liturgicznych nie jest oznaka Panskiego postrzegania Boga jako Kogos srogiego, dalekiego, przystepnego dla wybranej kasty - duchowienstwa, a reszta wara od Niego na kilometr? Asd 2004-10-02 12:31 "Fidelis 2004-10-01 12:07"



Do niedawna rezydował w naszej Parafii Ksiądz Kanonik, który NIGDY nie pozwalał ministrantom brać w łapy naczyń liturgicznych. Nie Dobry Bóg Go wynagrodzi na miarę Jego gorliwości! JWK 2004-10-01 13:17 "S.M. 2004-10-01 09:43"



Z jaką twarzą stając kiedyś w Prawdzie przed Tymże Zbawicielem zda sobie Pan sprawę, że głosząc bałamutne teorie na temat Wiary Katolickiej szkodził Pan wielu na drodze do Nieba? JWK 2004-10-01 13:13 Odnośnie swieckich szafarzy raz jeszcze. Mam przed sobą "Compendium Juris Ecclesiatici." wyd.Brixinae, 1887 i czytam; "Laici (...) non a se, sed a sacerdotibus debent Eucharistiam sumere (...) non possunt ss. reliquias, neque vasa sacra tangere, neque illa abluere." i tu spytam z uroczym akcentem żydowskim; Ny? I komu to przeszkadzało? Czyż to nie było piękne i dobre? Swieccy nie mogli nawet dotykać naczyń liturgicznych. Dzisiaj byle ministrant....Łza się w oku kręci. Przywróć nam Panie przedsoborową wiarę!

Fidelis 2004-10-01 12:07 Znam sytuację w diecezji tarnowskiej. Bogu dzięki kapłanów nie brakuje. Nie wiem na ile Liturgia Wielkiego Tygodnia jest dziełem proboszcza, a na ile biskup ma na to wpływ. Byłem przerażony modlitwami: tak spotęgowanego "ekumenizmu" ze szczególnym uwzględnieniem judaizmu jeszcze nie spotkałem.

Ostatnio, na dzień śr. mas. przekazu list bpa Skworca o reklamie. Słuszny w potępieniach wynaturzeń, ale uzasadnienie krytyki czysto laickie.

Czy potrzeba nam świeckiego Kościoła?



List zapewne jest i w necie, nie mam czasu poszukać:

www.wsd.tarnow.pl/index.php



Arogancja i agresja p. S.M. zupełnie nie na miejscu. Z góry i zakrzyczeć! Może i dobra metoda na stłumienie pytań. Ale one pozostają. A. 2004-10-01 11:20 MySz 2004-09-30 18:35 Na pańskie problemy polecam przeczytanie w całości(!) POSYNODALNEJ ADHORTACJI APOSTOLSKIEJ "CHRISTIFIDELES LAICI" (www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/adhortacje/christifideles.html). Zabawa z panem w kotka i myszkę nie wchodzi w grę. S.M. 2004-10-01 09:46 wm 2004-10-01 00:42

Sądzę, że nikt tego pani nie będzie odmawiał, a wszelkie lęki wypływające z... niewiedzy rozproszy pani w odpowiednim czasie sam Zbawiciel. Również pozdrawiam serdecznie. S.M. 2004-10-01 09:43 kohen 2004-10-01 00:24 Proszę pan, doprawdy szkoda czasu na "bicie piany". Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego powstałego "na bazie SW II" - biskup ma prawo/władzę ustanowić (choćby na wszelki wypadek) osoby pełniące funkcję nadzwyczajnych szafarzy - czy się to komu podoba czy nie. Uzasadnienie jest oczywiste. Nikt tu nie będzie panu cytował odpowiednich fragmentów - dostęp do nich jest powszechny. Z Bogiem. S.M. 2004-10-01 09:39 JWK 2004-09-30 23:06 Równie dobrze JA mogę PANU postawić IDENTYCZNE zarzuty (jak również całe multum innych, równie irracjonalnej natury), tylko po co? Odpłacać pięknym za nadobne...? S.M. 2004-10-01 09:33 Do SM

Jest Pan tak uczony, że nie przystoi mi, prostemu ludowi z Panem polemizować. Bp Skworc może i uważa, że słusznie rządzi swoją diecezją, ale niech przewidzi i to, że powoli świątynie Jego diecezji opustoszeją. Zaś, Panie SM, jeżeli chodzi o mnie, to moja wiara w Boga nie zmieni się z powodu jakichs tam ministrantek, czy pana z kiosku "Ruchu" podającego w kosciele Komunię świętą. Co najwyżej liturgię wszelkiego rodzaju zacznę odprawiać we własnym gronie w zaciszu domowym, a na Mszę św. będę uczęszczała tam, gdzie jest zachowana tradycja. Tak mnie wychowano i tego będę strzegła do smierci. I pragnę także, aby do grobu pogrzebem katolickim odprowadził mnie ksiądz katolicki a nie żaden konduktor lub kierowca PKS. To samo dotyczy ślubu moich dzieci lub chrztu św. moich wnuków. Trudno, nie zmienię się i na pewno Pan Bóg mi to wybaczy. Pozdrawiam serdecznie wm 2004-10-01 00:42 do S.M. 2004-09-30 16:59

Coraz lepiej: mam władzę to i mam rację! Jak za komuny. Nie tak w Kościele. Niech pan sobie poczyta jakikolwiek prawdziwy dokument kościelny: zawsze jest powołanie się na Pismo św., tradycję, postanowienia Magisterium lub przynajmniej uzasadnienie zdroworozsądkowe. Każdy może sprawdzić. Każdy pasterz, począwszy od zwykłego wikarego, poprzez proboszcza i biskupa i papieża to sługa Ewangelii Chrystusowej, a nie pomysłowy wynalazca czy przedsiębiorca.

A po co w sytuacji obfitości kapłanów ustanawianie "nadzwyczajnych"? Czyżby mieli wmaszerować Chińczycy? Może ktoś zamierza wysłać 80% księży z tarnowskiej na misje? Przez 2000 lat obyło się bez "wyboru" nadzwyczajnych w sytuacji zwyczajnej, a mimo tego zawsze sobie poradzono także w niezwyczajnej, Poza tym zapominasz pan coś napisał i jak uzasadnia sam bp Skworc (SW II itd.). kohen 2004-10-01 00:24 "S.M. 2004-09-30 17:16"



Nie zaskoczył mnie Pan niczym, taka erupcja "miłości" przy braku ustosunkowania się do istotnych zarzutów:



- odnosi się Pan do tego co się Panu zdaje,

- manipuluje Pan w dziedzinie spraw ostatecznych



wzbudzać może jedynie politowanie. JWK 2004-09-30 23:06 SM



1. Czy zna Pan w ogóle sytuacje w djecezji tarnowskiej ?

2. Stosuje Pan tanie erystyczne chwyty, między innymi chwyt wywoływaniem nas do tablicy ironicznymi pytaniami. więc ja też w tym stylu.

Jakie są powody wprowadzenia świeckich safarzy ?

Czy sprzeciw wobec decyzji biskupa o swieckich szafarzach jest grzechem?

Co ma zrobic katolik gdy biskup popada w herezję?

Czy jacykolwiek papierze przyjęli mozliwość popadnięcia w herezję ... nawet papierza ? MySz 2004-09-30 18:35 JWK 2004-09-30 13:51 Widzę, że już pan wali na oślep! W jednym, ma pan rację - odpowiada mi opcja: destrukcji chamstwa, ignoranctwa, pieniactwa, oszczerstwa, dziwactwa, banału, demagogii, krótkowzroczności, tępoty i pospolitego lenistwa (etc.). W tematy do "polemik" tutejsze towarzystwo jest nadzwyczaj płodne...

S.M. 2004-09-30 17:16 kohen 2004-09-30 12:00 Komu to Bp. Skworc ma udowadniać? Panu? Jaki przepis Go do tego zobowiązuje? Niestety, ten ma udowodnić kto oskarża, a nie ten kto ma władzę. Po drugie pan musi udowodnić, że zaszło wykroczenie, czyli w tym przypadku "nadużywania funkcji nadzwyczajnych szafarzy" w sytuacjach "zwyczajnych". Życzę powodzenia. Przypominam też, że dyskutowana informacja dotyczy TYLKO wyboru w każdej parafii odpowiednich osób do funkcji szafarzy nadzwyczajnych, niczego więcej. Ale, jak widać poniżej, już to wywołuje u niektórych pianę na ustach... Na pozostałe pańskie urojenia (kohen 2004-09-30 12:07)nie posiadam recepty, może istotnie farmakologia panu pomoże. S.M. 2004-09-30 16:59 "S.M. 2004-09-30 09:50"



Czy przypadkiem redaktor naczelny ulubionego Pańskiego periodyku nie jest ważnie wyświęconym księdzem katolickim? Skąd więc to krytykanctwo w Pańskim wydaniu? Szczególnie, że Pański styl "polemizowania" żywcem zaczerpnięty jest z takich szmatławców (uprzedzam Pana, w przeciwieństwie do Niego znanych mi jedynie z cytatów w porządnych publikacjach). Świadczy o tym, że nie odnosi się Pan z zasady do tego, co ktoś napisał, tylko to tego co się Panu zdaje, co dobitnie widać choćby na przykładzie tych tutaj wpisów. To odnosi się do całej destrukcyjnej opcji przez Pana reprezentowanej i w swoisty sposób "bronionej". Ktoś ze zdrowym rozsądkiem i zdrowym sumieniem nie manipulowałby przy sprawach związanych ze zbawieniem wiecznym.

JWK 2004-09-30 13:51 do S.M. 2004-09-30 09:50

Za to pan wiernie wypelnia swoje zadanie: dostarczanie powodow do materialu dla FiM. Gdzie nie ma wiernosci wierze i dyscyplinie Kosciola (jak w przypadku takich hierarchow jak obecny biskup tarnowski, arcybiskup lubelski czy byly rektor krakowskiego PAT-u), tam rodzi sie i rozwija material dla szmatlawcow szkalujacych Kosciol. Zreszta kogo promuja media neo-prl-owskie? Wlasnie takich. kohen 2004-09-30 12:07 do S.M. 2004-09-29 08:54

To nie taka kolejnosc. Najpierw bp Skworc i pan powinni udowodnic, ze takie zmiany podyktowane sa Soborem W II czy innym dokumentem koscielnym, jak np. Ecclesia de Eucharistia czy Redemptionis sacramentum. Moj zarzut polega na tym, ze tak nie jest. Ale to nie ja musze wpierw dowodzic, gdyz to nie moje dzialanie wywoluje kontrowersje.

Jednak wskaze na proste fakty:

SW II mowi w Lumen gentium wyraznie, ze wlasciwym zadaniem swieckich jest swiadczenie wierze w rodzinie i w pracy, nie w zastepowaniu kaplanow jako szafarze sakramentow. Jan Pawel II juz w swoim liscie apostolskim Christifideles laici skarzy sie na "klerykalizacje swieckich" (w polaczeniu z zeswiecczeniem kaplanow). Przepisy zarowno Kodeksu Prawa Kanonicznego jak tez liturgiczne mowia wyraznie o swieckich jako szafarzach NADzwyczajnych, czyli uprawnionych tylko w nadzwyczajnych sytuacjach, tzn. wtedy gdy wykonanie poslugi przez szafarzy zwyczajnych (kaplanow, diakonow) nie jest mozliwe. kohen 2004-09-30 12:00 wm 2004-09-29 23:02 Skoro Msza Sw. stała sie zgromadzeniem, więc jest przewodniczący i prezydium (Mania koncelebry). Jeden z ksieży będzie modlił sia za dusze X, drugi za Y, trzeci za udaną maturę Marioli, czwarty z okazji rocznicy ślubu państwa Z, czwarty wcale nie będzie sie modlił. Banał i dziwactwo. S.D. 2004-09-30 11:24 JWK 2004-09-30 07:41

Pan zdaje się pomylił adres strony - korespondencje terenowe do gazety "FiM" należy wysyłać na inny. S.M. 2004-09-30 09:50 "wm 2004-09-29 23:02"



Święte słowa! Dodałbym jeszcze nadużywanie na codzień koncelebry. Znam takie strony, gdzie normalną praktyką jest zaraz po Mszy pogrzebowej powszechne składanie przez poszczególnych uczestników ofiary na kolejne Msze za duszę zmarłego. Ludzie ci czują się oszukani, gdy zamiast indywidualnej Ofiary wychodzi grupa Ojców, z których jeden odprawia a reszta przez prawie cały czas siedzi, przejawiając na pozór mniejszą aktywność od ministrantów.



Dodatkowo tą metodą eliminuje się księży, którzy "zbyt pobożnie" Msze odprawiają. Włącza się takiego do koncelebry zaś "przewodnictwo" zleca temu, który jest dostatecznie "nowoczesny" i potrafi liturgię "właściwie uatrakcyjnić". JWK 2004-09-30 07:41 wm 2004-09-29 23:02 Sugeruje pani zrobić referendum w sprawie nadzwyczajnych szafarzy? Chyba nie takie rozwiązania preferuje tradycja? S.M. 2004-09-30 07:05 Dyskusja przybrała charakter bardzo emocjonalny i, co tu dużo mówić - intelektualnie i teologicznie dla prostego człowieka niezrozumiały. A ja mam okazję obracać się (co sobie niezwykle cenię) wśród tzw. prostego ludu wiernego, ktoremu bliższa jest tradycja w kościele i dla ktorego (mimo wszystko) kapłan lub siostra zakonna jest najwyższym autorytetem. I to własnie ten prosty lud nie chce takich zmian w Kościele. Pragnie przyjmować Komunię świętą od kapłana, krzywi się na ministrantki w kościele,nie rozumie postawy wielu hierarchów, oburza go także arogancja niektórych przedstawicieli. Ale ten prosty lud jest autentycznie głęboko wierzący, wychowany na tradycji i do niej przywiązany, idzie ku Bogu prostą ścieżką, zdaje sobie sprawę z własnych słabości, ale to on jest najliczniejszą grupą w kościele i chyba nadszedł czas, żeby przestać mieszać mu w głowie, bo jak jego zabraknie, to światynie naprawdę opustoszeją. wm 2004-09-29 23:02 Kazik, kohen - Przypominam, że zarzuty tak ciężkiego kalibru, jak panowie wytaczają (brak jedności Bp. Skworca ze Stolicą Apostolską - czyli działania schizmatyckie; grzechy publiczne) hierarsze Kościoła Katolickiego należy UDOWODNIĆ. Inaczej to jest właśnie DEMAGOGIA i to w najobrzydliwszym bo oszczerczym wydaniu. Powoływanie się pana Kazika na kwestionariusz synodalny (rotfl) na pewno nie wystarczy... S.M. 2004-09-29 08:54 kohen 2004-09-28 23:24 Ależ ma pan możliwość, co najmniej taką: wskworc@wsd.tarnow.pl. I proszę nie schlebiać sobie, twierdzeniem, że pańskie "upominanie" na łamach Fidelitas jest "publiczne"... nie posiada takowych znamion, ani pod względem zasięgu, ani merytorycznie.

S.M. 2004-09-29 08:43 W archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej już są! W pierwszą niedzielę września odbywały się w Pyrzycach, archidiecezja szczecińsko-kamieńska, dożynki diecezjalne. Głównym punktem uroczystości była Msza św., podczas której abp Kamiński ustanowił kilkudziesięciu (ok. 30) nadzwyczajnych szafarzy. Biskup Skworc się spóźnia! T.Z. 2004-09-29 07:16 "południowiec 2004-09-28 21:32"



Toż to banał nad banały! JWK 2004-09-29 07:03 "Kazik 2004-09-28 11:02"



Cała akcja, poczynając od wyznaczenia poprzedniego pasterza diecezji, obecnego Arcybiskupa Lubelskiego, poprzez "przywiezionego w teczce" obecnego (z diecezji katowickiej) ma wyraźnie na celu "przeoranie" świadomości Ludu Bożego, zastąpienia tradycyjnej pobożności "pobożnością nowego typu". Zauważmy jak często liberalne media cytują właśnie tego biskupa. Wszystko to ma wyraźne cechy jakiejś modelowej akcji zmierzającej do zamiany tego co dobre na "jeszcze lepsze". JWK 2004-09-29 06:20 do S.M. 2004-09-27 16:50

Gdybym miał sposobność, z pewnością bym to uczynił. Chodzi jednak o grzech publiczny, to i publiczne należy się upominanie. Także dla dobra tych, którzy ślepo wierzą w każde posunięcie takiego pasterza, albo przynajmniej dają się zwieść takiej demagogii jak Pańska. Bo możesz mi pan wskazać, gdzie SW II mówi o świeckich szafarzach i to na terenie obfitującym (póki co) w kapłanów? Podpowiadam: NIGDZIE! kohen 2004-09-28 23:24 "Biskup Skworc, chwaląc wciąż wzbogacany wystrój artystyczny świątyni, powiedział jednak wprost, że najpiękniejszą jej ozdobą są ludzie, którzy do niej przybyli... " LUDZIE NAJPIĘKNIEJSZĄ OZDOBĄ ŚWIĄTYNI KATOLICKIEJ? dzis.dziennik.krakow.pl/?2004/09.28/Bochnia/01/01.html

południowiec 2004-09-28 21:32 Ano m.in. na podstawie dokumentów kościelnych o NADZWYCZAJNYCH SZAFARZACH NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU oraz takiej, że w d. Tarnowskiej w parafiach jest najmniej kilku księży, a w miastach po kilkunastu. Jeśli tam są potrzebni szafarze nadzwyczajni, to co robią tam księża?

To woła o pomstę do nieba! Kazik 2004-09-28 11:02 "Fidelis 2004-09-28 00:04"



Proszę się nie dziwić, Moderator daje szanse i tamtej opcji, a że "jaki koń jest, każdy widzi", na to już rady niema. Podobnie jak na śmieszne literówki, widać je dopiero po wysłaniu tekstu. ;-) A do innych merytorycznych uwag nie są zdolni. "Ruchy" ukierunkowywane są rzeczywiście, ale nie na "realizację SW_II", tylko na oderwanie go od korzeni poprzednich coś koło 20 Soborów Powszechnych i całego katolickiego nauczania. Szkoda, że Hierarchowie tego nie widzą albo nie mają odwagi (poza ŚP Biskupem Zbigniewem Kraszewskim) o tym głośno mówić, co najwyżej wytupią albo „wybuczą” kogoś jak to się skarżył ostatnio pewien były rektor Krakowskiej PAT.

JWK 2004-09-28 07:54 re kohen

Dostało nam się. Niech mi pan pomoże bo ja z S.M. nie mogę sobie poradzić. Więc co ten pan włsciwie sadzi o świeckich szafarzach? Co to jest ten "materiał utwardzający podłogę miejsca"? Jakim słowy porównuje się pan do Katarzyny Sjeneńskiej? Nie rozumie,że "dwuje vs dwóje" to ortografia ironiczne zamierzona? Ja tu jestem od niedawna. Ten pan tak zawsze? Miałem takiego studenta i ... farmakologia pomogła. Fidelis 2004-09-28 00:04 wm 2004-09-26 23:23 Ależ wolno rozmawiać, droga wm, lecz nie tonem belfrowsko-sztubackiej połajanki z elementami ignorancji, potwarzy i oszczerstwa. Tutejsze komentarze (WO nie wyłączając) to przykład wręcz alergicznej reakcji na jakikolwiek "ruch" we współczesnym Kościele, zwłaszcza ukierunkowany na realizację SWII. Wyobraża pani sobie takie "rozmowy" po Trydencie - oczywiście nie w internecie? S.M. 2004-09-27 22:49 Fidelis 2004-09-26 20:51

Pańskie kompetencje w sprawie, w której zabiera pan głos, są zdaje się, tak samo wiarygodne jak pańskie "dwuje przy tablicy"; poetyckie kwalifikacje, jak widać - także. Również serdecznie pozdrawiam.

S.M. 2004-09-27 18:47 Kazik 2004-09-27 09:03

Na jakiej podstawie insynuuje pan o braku jedności Bp. Skworca ze Stolicą Apostolską? S.M. 2004-09-27 16:53 kohen 2004-09-26 21:30 Jeślibyś pan miał odrobinę chrześcijańskiego wyczucia i wrażliwości to zamiast obszczekiwać półpublicznie Bp Skworca za jego "grzechy" i "głupotę" - wpierw upomniałbyś go pan w cztery oczy, itd. Ale nie, pan wolisz poprawiać mniemanie o sobie ujadaniem za plecami, porównując się przy tym do św. Katarzyny Sjeneńskiej (ROTFL). Czy tak się godzi? S.M. 2004-09-27 16:50 Niedoinformowany 2004-09-27 10:27



Z powyższego text (niebieski, podkreślony link) Kazik 2004-09-27 14:38 Kazik 2004-09-27 09:03

A skąd to? Napisz kto i gdzie? Niedoinformowany 2004-09-27 10:27 Papież się na pewno ucieszy:



Msza święta i celebracja słowa: Odnośnie celebracji Liturgii słowa połączonej z udzielaniem Eucharystii, prowadzonej często przez ludzi świeckich lub szafarza nadzwyczajnego w parafiach oczekujących na kapłana: Jak dalece rozpowszechnione jest to zjawisko w Waszych parafiach? Czy odpowiedzialni za te celebracje otrzymują należytą formację? Czy wierni znają różnicę pomiędzy tymi celebracjami a Mszą świętą? Czy wystarczająco rozróżniają między szafarzem wyświęconym i tym bez święceń?



Faktycznie "stereofoniczny jazgot": papież swoje, ale biskup swoje. Kazik 2004-09-27 09:03 Szkoda, że w tej tak istotnej z punktu widzenia wiernych dyskusji biorą górę emocje. Z niektórych wypowiedzi wynika, że o decyzjach biskupa i o roli duchownych w kościele katolickim, to nam świeckim nie wolno rozmawiać. Szkoda, że czasem niektórym brakuje rzeczowych argumentów w krytyce interlokutora. Nadal twierdzę, że w Kościele niektórzy ( a może i wiele?) kapłani pełnią rolę urzędników (kurie, uczelnie) i dobrze byłoby ich częściej spotykać wśród wiernych. wm 2004-09-26 23:23 Niestety bycie biskupem nie zabezpiecza automatycznie przed grzesznością i głupotą. Wiadomo wszak, że większość heretyków w ciągu wieków historii Kościoła to byli właśnie biskupi, bądź przynajmniej kapłani. Szacunek należy się urzędowi, a osobie tylko o tyle, o ile reprezentuje urząd we wierności wierze i dyscyplinie Kościoła, a nie tylko łapie nowinki ostatnich dziesięcioleci, przekręcając je i obracając przeciw wierze i dobru Kościoła. Ubrał diabeł ornat i ogonem na mszę dzwoni... Także biskupi, a nawet papieże są tylko wtedy nieomylni, gdy głoszą niezmienną naukę katolicką i działają zgodnie z nią. Nie brakuje także świętych, którzy nawet dość ostro upominali pasterzy, jak np. św. Katarzyna Sjeneńska, patronka Europy... kohen 2004-09-26 21:30 re S.M.

Szanowny S.M. Nie jestem biskupem choć wiek po temu. Jestem starszym panem, dobiegam sześćdziesiatki i bardzo dokładnie pamiętam ten inny Kościól - co upoważnie ,mnie do porównań. Ja staram się Panu grzecznie wytłumaczyć swoje racje a Pan się gzi jak obrażony smarkacz. Takim studentom stawiam dwuje przy tablicy. Wie Pan przecież dobrze, że powinniśmy aequam rebus in arduis servare mentem!

Ogień i sól to prosta poetycka metafora.

Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam. Fidelis 2004-09-26 20:51 Fidelis 2004-09-26 14:39

P.S. A co, tak właściwie, chce robić pan tą solą i komu, bo ogień to sobie przypominam...? S.M. 2004-09-26 19:05 Fidelis 2004-09-26 14:39

Czy pan jesteś biskupem? Jeśli nie, to zajmij się pan obowiązkami swojego stanu, a nie "naprawą Rzeczypospolitej na własne kopyto". Niejedne "dobre chęci" stały się li tylko materiałem utwardzającym podłogę miejsca, w którym nikt z nas raczej nie pragnie przebywać - za sprawą źle dobranych METOD REALIZACJI. N.b. - mniej zorientowani, a takich jest ogromna większość, nie rozróżnią niuansów powodów szczekania na Kościół - usłyszą jeden stereofoniczny jazgot. S.M. 2004-09-26 19:03 re S.M.

Nieporozumienie. ]

Chodzi mi (nam) o Kościół Katolicki wielki, potężny i pełen majestatu, zdecydowany i twardy Kościół z soli i ognia, z liturgią plenam tremendum ac venerandum, z szacunkiem dla duchowieństwa, jedyny prawdziwy, a nie rozmiękczony, relatywistyczny, sprofanowany nowinkami (vide Swieccy szafarze), jedno z wielu równouprawnionych wierzeń. W takim KoSciele nie byłoby szans na pojawienie się tego szmatławca.

Pozdrawiam. Fidelis 2004-09-26 14:39 Co to za strona? Czy to agenda tygodnika "fakty i mity"? Zarzuty typu: księża to urzędnicy, samowola biskupów, szafarze to kelnerzy, Kościół się rozmagnetyzował(sic!), zakłamanie hierarchów (kohen), troska biskupa gorsza niż socjalizm (xponok) - wypisz, wymaluj z tegoż szmatławca! I to wszystko, rzekomo, w trosce o wzrost pobożności ludu - nawet uzasadnienie to samo! S.M. 2004-09-26 10:54 Ale przeciez nowa instrukcja mówi że Szafarzy można ustanowic tylko w poszczególnych przypadkach. Alke to nie w przypadku diecezji Tarnowskiej gdzie w każdej parafii po kilka kapłanów. To jest pomyłka ze strony biskupa. to jest samowola, a nie troska o wiernych. Michał 2004-09-26 09:10 Przychylam się do komentarza pod wiadomością. Uważam, że tylko kapłani powinni odwiedzac chorych w domach z Eucharystią. Zamieszkuję w mieście, w którym jest Seminarium Duchowne. Pracuje w nim wielu księży - wykładowców, którzy z duszpasterstwem przez całe swoje życie często nie mają do czynienia. To sa duchowni wprawdzie, ale urzędnicy. Nie kwestionując ich wiedzy i zasług w nauczaniu młodych kleryków sądzę, że choć jeden raz w miesiącu każdy z tych kapłanów mógłby odbyć wizyty u chorych w domu. Nadto byłoby wskazane, aby od czasu do czasu odprawiali pogrzeby, chrzcili dzieci i wykonywali tym podobne posługi w kościele. Jestem pewna, że taka pomoc księżom na parafiach byłaby nawet znakomitym doświadczeniem w ich pracy na uczelni. Niestety, księży profesorów nie widać w naszych kościołach. wm 2004-09-26 00:38 Jest to również logiczna konsekwencja wiadomego wydarzenia z lat 60-tych ubiegłego stulecia.Skoro Mszę Sw. zamieniono w piknik eucharystyczny, pokaz ucztowania,wiec brakuje kelnerów i trzeba pomocników.

Przecież to uderza w samą istotę kapłaństwa. To po co śwęcenia? Już nie wspomnę o czasach kiedy księdza całowano w rękę, bo tylko jego dłonie mogły dotykać Ciała Pańskiego. Dziwię się, że nie protestuje duchowieństwo. Gdzie wyjątkowość kapłana skoro teraz każdy może...? Na dobrą sprawę to nową mszę może "odprawić" teraz byle rozgarnięty ministrant. Rozmagnetyzował się nam Swięty Kościół Rzymski.

Fidelis 2004-09-25 22:47 Oto iście obłudna argumentacja: dobro chorych, pobożność eucharystyczna... Tak jakby chorzy nie mieli prawa spotkać choć raz w miesiącu kapłana, u którego mogliby się wyspowiadać. Tak jakby puszczenie w ręce świeckich Ciała Pańskiego sprzyjało czci wobec Najświętszego Sakramentu. Nie ma nic bardziej zakłamanego. Oto typowa mentalność oazowa, na której wychował się bp Skworc i której jest propagatorem. ] kohen 2004-09-25 21:20 "Fakt ten jest powodem wielu duchowych cierpień, tym większych, że od 12 września, telewizja publiczna w pierwszym programie o godz. 7.00 transmituje mszę św. dla chorych" - czy trzeba jeszcze zwiększać cierpienia z jej oglądania???



nadgorliwość jest gorsza od socjalizmu... xponok 2004-09-25 19:43 A może spytać chorych, co o tom sądzą? Janusz 2004-09-25 19:25 Abominatio destructionis in loco sancto sequitur.

Pater de caelis Deus, miserere nobis.

A wszystkim świeckim szafarzom w momencie gdy wezmą do rąk Corpus Christi polecam modlitwę;

Scio, Domine, et vere scio, quia non sum dignus accedere ad tantum mysterium propter nimia peccata mea et infinitas negligentias meas scioque stultitiam meam magnam esse. Fidelis 2004-09-25 14:45