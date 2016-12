2006-01-19 "Kod Leonarda da Vinci" powinien być zakazany dla dzieci? Opus Dei, którą demonizuje w swej książce "Kod Leonarda da Vinci" Dan Brown uważa, iż film nakręcony według tej głośnej powieści powinien być zakazany dla dzieci, ponieważ należy je uchronić przed "manipulacją historyczną". ”Warto zadać sobie pytanie, czy nie należałoby uznać tego filmu za niedozwolony dla dzieci” - powiedział w Rzymie rzecznik Opus Dei. „Jeśli dorośli potrafią odróżnić fikcję od prawdy, to dziecku w obliczu manipulowania historią brak kryteriów pozwalających na krytyczne podejście” - dodał Marco Carrogio odpowiedzialny w Opus Dei za kontakty z międzynarodowymi mediami.

Carrogio, pytany przez katolicką agencję Zenit, zarzucił filmowi, który wejdzie w maju na ekrany kin amerykańskich, iż zawiera sceny "podstępnej przemocy".

Rzecznik podkreślił, że Opus Dei nie zamierza wystąpić na drogę sądową przeciwko twórcom filmu, ponieważ nie chce "robić mu promocji".

”Jedyna odpowiedzią ze strony Opus Dei będzie deklaracja pokoju” - zapewnił Carrogio.

Hierarchia Kościoła katolickiego z ubolewaniem przyjęła światowy sukces powieści "Kod Leonarda da Vinci", której autor dość swobodnie obchodzi się z historią i z dogmatami.

Włoski kardynał, arcybiskup Genui Tarcisio Bertone zorganizował ostatnio seminarium w celu "przypomnienia prawdy" wypaczonej w książce i zwrócił się do katolików, aby jej nie czytali.

Również anglikanie są zakłopotani z powodu napływu do Opactwa Westministerskiego w centrum Londynu turystów, którzy chcą przejść śladami bohaterów Dana Browna. Przewodnicy korzystają przy tym ze specjalnie wydrukowanej broszurki, która pomaga im odpowiadać na pytania turystów związane z postaciami z powieści.

Zmień sortowanie komentarzy na: najstarsze od góry. Ludzie! Dlaczego tak przesadzacie? Kościół zachował się stosownie. Tylko psychol albo ktoś z dalece idącymi i bardzo niepoprawnymi poglądami o inwigilacji i filtrowaniu treści może pisać, że trzeba książki ZAKAZYWAĆ. Może sięgniemy od razu po poradniki, jak sobie w takich sytuacjach radzić, np Malleus Maleficarum? I powołamy inkwizycję? Nie, zaufajcie, to nie jest dobre rozwiązanie. To tylko książka przygodowa, jak Harry Potter czy inny Indiana Jones. To ma zapewnić rozrywkę dla dość dojrzałego odbiorcy. Zaznaczam to, bo możliwe, że dla zbyt wybujałej dziecięcej fantazji nie jest ona przeznaczona. Ale to już rola mądrego rodzica. Książka przedstawia jakąś historię fabularną, w której poruszane są wątki historyczne. Ciekawą rozrywkę stanowi przyglądanie się części historycznej, analiza źródeł, różnych badań naukowych. Dlatego apeluję: nie szerzmy ciemnoty i nie idźmy w kierunku fanatyzmu religijnego. Poza tym, fakty historyczne są szpilką wymierzoną w kościół, a nie w Boga.

Pozdrawiam. Kuba 2012-02-27 20:48 Pan Jacek ma racje. Tego typu „dzieła” powinny być wpisywane na "Index Librorum et Filmorum Prohibitorum" a powołana na nowo Święta Kongregacja Indeksu powinna nakładać ciężkie kary kościelne na katolików którzy sprzedają takie książki lub zachęcają do ich lektury. Podobnie powinno się karać dystrybutorów filmowych.



Wygłoszenie "wyrazów ubolewania" albo organizowanie seminariów tematycznych w konfrontacji z milionowymi nakładami na reklamę książek i filmów jest aktem zwyczajnie beznadziejnym.

Piotr Koc 2006-01-23 13:46 ,,Kod Leonarda da Vinci`` powinien zostać wpisany

do indeksu ksiąg zakazanych. Jacek 2006-01-21 14:18 Nie rozumiem tego całego zamieszania

wokół "Kodu Leonarda da Vinci".

To sprawnie napisana powieść ale

nic poza tym. Te same, stare, powtarzane

od lat herezje. Kto dałby się na to nabrać ???



To smutne, że tego typu książki stają

się w dzisiejszych czasach bestsellerami.



yaaaawn 2006-01-21 10:02 W tej sytuacji powinno się prasie katolickiej i innych mediach wyjaśnić wiernym na czym polegaja manipulacje faktami podanymi w książce. Zbyniu1 2006-01-20 23:14 " Kto by jedno z tych małych dzieci, które we mnie wierzą, przywiódł do grzechu, takiemu lepiej by było, żeby u szyi jego uwiązano kamień młyński

i utopiono go w głębinie morskiej.

Biada światu z powodu zgorszenia! Bo wprawdzie zgorszenia nieuchronnie zachodzić będą, lecz biada człowiekowi, przez którego przychodzi zgorszenie!" (Mat.18;6)



