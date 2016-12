2006-04-20 Kościół nadal nie uznaje objawień maryjnych w Medjugorie Kościół katolicki w dalszym ciągu nie uznaje oficjalnie objawień maryjnych w Medjugorie w Bośni Hercegowinie. Odpowiedzialny za to sanktuarium biskup Ratko Perić. Oświadczył on na łamach ukazującej się w Zagrzebiu gazety "Jutarnji list", że zdaniem Kościoła nie ma dowodów na nadprzyrodzony charakter widzeń i objawień Matki Bożej.

Dlatego Medjugorie nie jest sanktuarium uznanym przez Kościół i nie ma zgody na oficjalne pielgrzymki kościelne. Biskup Perić podkreślił, że także papież Benedykt XVI odmówił oficjalnego uznania Medjugorie jako miejsca pielgrzymkowego.

W Medjugorie od 1981 r. rejestrowane są codziennie objawienia maryjne. Osoby, którym rzekomo objawia się Matka Boża, tzw. widzący, twierdzą, że ponad 35 tys. razy Maryja im się pokazywała i do nich przemawiała. Od czasu pierwszych "objawień" niewielka miejscowość szybko się rozwinęła i dziś jest już dobrze prosperującym ośrodkiem, odwiedzanym rocznie przez milion chrześcijan z całego świata.

W Kościele katolickim widoczne są różne postawy wobec "fenomenu Medjugorie". Z jednej strony respektowana jest sceptyczna postawa biskupa miejsca oraz Konferencji Biskupów Bośni i Hercegowiny, z drugiej - biskupi wskazują na szereg dowodów pozytywnego oddziaływania tego miejsca. Jednym z takich dowodów jest fakt, że co pewien czas któraś z osób odwiedzających Medjugorie decyduje się później na życie konsekrowane.

Byłem w Medjugorie jako pielgrzym i doznałem uwolnienia od nałogu , moje życie duchowe nabrało dynamizmu ( nie mówiąc o wymodleniu kilku intencji ) .



Myślę że świadectwa pielgrzymów to nie to samo co Teologiczne "Szkiełko i Oko"



Co do potwierdzenia Objawień to Widzący wyraźnie mówią , że potwierdzeniem będzie widzialny znak na wzgórzu Podbrdo, więc po co tyle spekulacji.



Objawienia rozpoczęły się w święto Jana Chrzciciela , więc są "poprzedzającymi II Przyjście Chrystusa na Sąd Ostateczny.



W 10 tajemnicach , które ma wyjawić Ojciec Petar to nic innego jak wydarzenia Eschatologiczne i "Końcówka Czasów Ostatecznych" , co potwierdza Księga Daniela, Zachariasza , Joela i Apokalipsa .



Czas Pokoju o Którym Mówi Maryja i widzący to nic innego jak "1000 letnie Królestwo"



Krytyków zachęcam by wczuli się w Ducha Czasów Ostatecznych i próbowali w przyszłości Rozpoznać Antychrysta , bo to może ocalić wielu . Pielgrzym 2009-12-28 21:45 Zastanawiająca jest wrogość do Objawień w Medjugorje. Ciekawe komu zależy na tym aby w tak ważnej sprawie, w katolickim kraju siać zamęt.

Już niedługa wszystkim oszczercom kapara opadnie.

Czas dziesięciu tajemnic i "złamanie siły szatana" nie jest odległy. Prawda zwycięży, biada tym którzy nie chcą "odczytywać znaków czasu".

Co do Jana Pawła II to wierzył w te Objawienia i to głęboko. x.. A. 2008-11-02 09:29 Piszę w sprawie jednego z typowych zachowań wyznawców medjugorskiej zjawy jakim jest używanie kłamstw i rozpowszechnianie fałszywych informacji. Np.zdaniem czcicieli Gospy - Biskup diecezji Mostar - Pavao Żanić,jest chory psychicznie co jest oczywistym fałszem. Podobnie przypisuje się dr. D. Rafalskiej nieprawdziwe informacje lub zniekształca wypowiedzi zawarte w ksiązce "Medjugorje: prawda czy fałsz?...."Dobrą rozprawę naukową obrzuca się błotem, pisze na jej temat paszkwile i oszczerstwa. Przerażające jest to, jak ludzie nie używają rozumu, a kierują się wyobraźnią,nad którą nie ma nic gorszego - jak pisał dobry katolicki pisarz P. Semenenko. Z poważaniem. Jerzy 2007-06-26 21:31 Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski mówił, że głos Kościoła należy brać sobie nie tylko do serca, ale przede wszystkim do rozumu.Z kolei papież Benedykt XVI modli się o to, aby rozwijało się tzw. "duszpasterstwo intelektu" (wypowiedź na podstawie L Osservatore Romano z 2007 r).Takim właśnie rozumnym głosem w dyskusji o Medjugorje jest praca p. dr. D. Rafalskiej pt. "Medjugorje - prawda czy fałsz" Lublin 2003. Jak widać -duszpasterstwo intelektu podejmują ludzie świeccy (np. dr D. Rafalska) bo na księży katolickich raczej nie ma co liczyć wziąwszy pod uwagę, że w seminariach - jak pisał ks. M. Rojek ,obecny biskup - panuje antyintelektualizm. Warto, aby książka dr D. Rafalskiej była znana szerokiemu gronu katolików, którzy powinni w końcu trochę zadbać o swoją formację intelektualną i przestać dać się ponosić się każdemu wichrowi zwodniczej nauki. Tomasz Cymermann z Wrocławia 2007-06-25 21:42 Jedynym w Polsce, naukowym opracowaniem problematyki domniemanych objawień w Medjugorje jest książka dr Doroty Rafalskiej "Medjugorje: prawda czy fałsz?. Identyfikacja domniemanych objawień z Medjugorje w świetle kryterów teologiczno - psychologicznych" wydana przez Wydawnctwo KUL w 2003 roku. Komitet Badań Naukowych ocenił badania dr D. Rafalskiej jako znakomite. W książce jest dokładnie opisane stanowisko władz kościelnych odnośnie tych wydarzeń. Badania nad "objawieniami" zakończyły się w 1991 roku tzw. "Deklaracją z Zadaru" w której napisano, iż nie można stwierdzić, że w Medjugorje dzieje się coś nadprzyrodzonego. Biskup diecezji Mostar - na terenie której leży Medjugorje, dalej przygląda się tym wydarzeniom i prawdopodobnie wznowi dalsze badania. Julia Nekanda - Trepka 2007-06-23 21:27 Wpisałem jedną niewłaściwą literę,prawiłowy adres

www.medziugorie-prawda.webpark.pl/ Jacek Kosior 2006-04-27 09:05 ad. x.D 2006-04-26 16:14



Nie jest moim zamiarem propagowanie objawień wobec, których jestem nastawiony sceptycznie.

www.medzjugorie-prawda.webpark.pl/

Polecam wyżej podaną stronę.Jest ona bliska mojemu punktowi widzenia.

Co do stron przychylnych objawieniom zalecam ostrożność, gdyż albo manipulują wypowiedziami Jana Pawła II, albo mają rację ukzując jedynie listy prywatne papieża co nie jest oficjalnym stanowiskiem Kościoła.

Jacek Kosior 2006-04-27 08:51 odn. "Jacek Kosior 2006-04-24 10:02"



Jeszcze raz, bo widocznie nie dotarło. Orzeczenie Kościoła (biskupa miejsca, Stolicy Apostolskiej) już jest i to negatywne. Katolik ma obowiązek je przyjąć i się do niego dostosować. Ponadto ma obowiązek używać zdrowego rozsądku, który również mówi, że wydarzenia w Me. nie mogą pochodzić od Matki Bożej.

I proszę nie rozpowszechniać propagandy fanatyków Me., głoszących jakieś rzekome pozytywne wypowiedzi Jana Pawła II na temat Me., jako że zmarły nie może się przed takim pomówieniem bronić. Więcej uczciwości i szacunku do zmarłych proszę! x. D. 2006-04-26 16:14 Ad: Opiekunka Bielanek z 2006-04-25

Dziękuję Pani serdecznie za "namiary".

Przy okazji proszę jednak zwrócić na zakończenie artykułu: "Mnożenie samych orędzi i koncentrowanie się na nich jest jakimś echem dawnej, przedsoborowej teologii, w której zastanawiano się bardziej nad przywilejami i tytułami Najświętszej Maryi Panny, a zapominano o Jej ewangelicznym obrazie i wzorze dla wierzących."

Jak widać każda okazja jest dobra by "przedsoborwej teologii" dokopać, lub przynajmniej troszkę błotem obrzucić. Ciekawe, jak ten wniosek zastosować choćby do Fatimy ;-) Kazik 2006-04-26 15:58 Kazik 2006-04-22 23:43

Jest bardzo przystępną książka w języku polskim ks. Roman Pindel, Proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie. Nie jest to literatura naukowa, ale może być przydatna.

Opiekunka Bielanek 2006-04-25 23:12 Troche odejde od Medjugorje, ale nie od tematu. Mam pewien problem, wynikajacy z niedostatecznej mojej wiedzy na ten temat. Moze ktos mi wskaze odpowiednia literature?



O ile dobrze wiem, to objawienie siostry Faustyny Kowalskiej ostatecznie zostalo uznane za prawdziwe i Kosciol publicznie czci kult tego objawienia.



O ile dobrze wiem, to objawienie siostry Felicji Kozlowskiej ostatecznie zostalo uznane za falszywe i Kosciol ekskomunikowal mariawitow oddajacych czesc temu objawieniu.



Natomiast zdumiewajace jest podobienstwo tresci tych dwoch objawien (a nawet imion i nazwisk siostr). Mariawici oczywiscie twierdza, ze Kosciol popelnil blad i dlatego Pan Bog powtorzyl to objawienie. A jak to podobienstwo jest tlumaczone ze strony katolickiej? Szatan sie podszywal? Jakie zreszta fakty byly podstawa uznania objawienia mariawickiego (zreszta nawolujacego na kult Najswietszego Sakramentu) za falszywe? Oczywiscie nie mowie tu o herezjach mariawickich juz po schizmie, to inny temat. Grzegorz 2006-04-24 15:00 ad. x.D. 2006-04-21



Co do rzekomych objawień w Medjugorie jestem nastawiony sceptycznie, co nie znaczy, że prawda może okazać się inna niż twierdzę.Decydujący głos należy do władz kościelnych z papieżem na czele.A jak się okazuje BenedyktXVI zajmuje stanowisko krytyczne w przeciwieństwie do Jana PawłaII, który skłaniał się ku uznaniu prawdziwości objawień.

Ojawienia w Medjugorie autentyczne czy mamienie szatańkie ? Pytanie pozostaje otwarte. Jacek Kosior 2006-04-24 10:02 x. D. 2006-04-23 12:22

Bóg zapłać Xsiędzu za odpowiedź. Będę szukał!

Na marginesie: coś co żywcem przypomina tłumaczenia członków D.N. w stylu "papież wie o wszystkim ..."

Pod hasłem Kościół a Madjugorie znalazłem m.in.: www.ijp-pan.krakow.pl/medjugorie/6.Kosciol/01/01.html

A.M.D.G

Kazik 2006-04-23 21:46 odn. "d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-23 08:24"



Znany mi jest klasyczny podział objawień pod względem przyczyny materialnej (causa materialis, subiectum) na powszechne (cummunis) i prywatne (privata).

Pytałem zaś o rozróżnienie "constat de non..." i "non constat de...", tzn. o źródła tego odróżnienia. Rozumiem, że Pan (Ksiądz?) nie sięgał głębiej, tzn. poza wspomniane dokumenty. Dziękuję za wyjaśnienia.

Zgadzam się, że jedynie odpowiednie władze kościelne (biskup miejsca, a ostatecznie Stolica Apostolska) mogą orzekać w kwestii nadprzyrodzoności. I one już orzekły, tzn. stwierdziły, że nie ma podstaw do uznania wydarzeń za nadprzyrodzone. Katolikowi nie pozostaje nic innego, jak przyjąć i zastosować się do tego orzeczenia. Należy jednak - także przez "dywagacje" - pomóc tym, którzy tego orzeczenia nie znają, bądź go nie przyjmują i nie stosują.

Również pozdrawiam. x.D. 2006-04-23 13:24 Co do Medjugoria, to znam przypadek, w którym pewna starsza, bardzo pobożna osoba, która wielokrotnie była na różnych pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych (Lourdes, Fatima), a także regularnie brała udział w pieszych pielgrzymach na Jasną Górę, po pobycie w Medjugorie doznała częściowego pomieszania zmysłów, objawiającego się m.in. tym, iż osoba ta zaczęła zarzucać swojej współmałżonce (po 50 latach małżeństwa!) różne oczywiście nieprawdziwe rzeczy, a także grozić rozwodem. Osobiście podejrzewam wyraźny wpływ szatana, który - jak twierdzą niektórzy - jest autorem medjugorskich "objawień". Wypadałoby zbadać, czy jest to przypadek odosobniony, czy też pewna prawidłowość, która wskazywałaby na wyraźnie szatański charakter tego ośrodka kultu. H. 2006-04-23 12:53 odn. "Kazik 2006-04-22 23:43"



Dobrze Pan interpretuje.

Krótki wykład zasad teologicznych co do kościelnej oceny tzw. objawień prywatnych jest zawarty w komentarzu napisanym przez Kard. J. Ratzingera do opublikowanego tekstu tzw. Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej (2000 r.). Jest ponadto krótki rozdział w Katechiźmie Kościoła Katolickiego, nr. 67. Obszerniej kwestia jest omawiana w starszych ("przedsoborowych") podręcznikach teologii fundamentalnej wzgl. apologetyki w temacie Objawienia, a także w podręcznikach ascetyki wzgl. teologii duchowości w temacie przeżycia mistyczne, wizje i proroctwa. Niestety nie jestem w stanie podać konkretnej książki w języku polskim. Trzeba samemu poszukać.

A.M.D.G. x. D. 2006-04-23 12:22 Re: x. D. 2006-04-21 15:03



1) Nie rozumiem księdza/pana pytania o źródła podziału objawień. Jeśli dotyczy to pytanie mojego postu z 2006-04-20 z godz. 18.05, to odpowiadam krótko, ze podział w Kościele na objawienia publiczne (1) i prywatne (wiele) nie jest niczym nowym i w każdym podręczniku teologii znajdzie ksiądz/pan to rozróżnienie.

2) Co zaś się tyczy twierdzeń "constat de non supernaturalitate" w stosunku do Medziugorja, to ja cytowałem listy ŚW. Officium i słynne orzeczenie KE Jugosławii z 1991 r.

3) Sprawę udziału biskupa Mostaru w pogrzebie franciszkanina podałem czysto informacyjnie i nie tworzę z tego żadnej sensacji, tym bardziej próby popierania wizji przez biskupa miejsca.

4) Kwestię stwierdzenia nadprzyrodzoności objawień zostawmy kompetentnej władzy kościelnej i nie dywagujmy. Według mnie z obecnych orzeczeń wynika, że Kościół nie stwierdził, iż miałyby one mieć miejsce w Medziugorju. Ja to przyjmuję i się z tym zgadzam.

Pozdrawiam d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-23 08:24 Do x.D.

Mam prośbę. Jeśli xsiądz (dobrze interpretuję nick?) może polecić jakieś książki o objawieniach, nie tylko tych z Med., ale również o innych podobnych, wraz ze stosunkiem Koścoła do nich, byłbym zobowioznnay.

Spotykam się ostatnio w parafii z wysypem prywatnych objawień, z którymi nie sposób na zdrowy rozum walczyć... Ja wiem, to się zdarza, ale przecież już nie prawie każdemu! Mam tu kilka pań, które raczą nas na spotkaniach różnymi widzeniami i są PRZEKONANE o ich prawdziwości... Między innymi po wizycie w Med. Biedny ksiądz, opiekun pewnej grupy, jest zakłopotany i też nie bardzo - widzę - wie co zrobić, bo nie sztuką jest kogoś urazić.

Dziękuję z góry za pomoc!

A.M.D.G. Kazik 2006-04-22 23:43 odn. "Jacek Kosior 2006-04-21 13:10"



Czas już pokazał i Kościół już dawno orzekł. To, co Pan nazywa podsycaniem, to wewnątrzkościelna rebelia, żerująca na naiwności jako tako religijnych czy szukającach przeżyć religijnych lub sensacji ludzi, tudzież ich braku ugruntowania we wierze i zasadach kościelnych.

Największą winę ponoszą tu duchowni - niedouczeni w teologii i prawie kościelnym, naiwni, bądź też świadomie uprawiający grę na popularność. I nie bez winy są także najwyższe władze kościelne, które powinny wykazać więcej jednoznaczności oraz wyciągnąć kanoniczne konsekwencje wobec rebeliantów z Me. zwodzących masy pobożnych i szukających. Po prostu brakuje odwagi sprzeciwienia się maszynerii charyzmatyczno-medialnej, nakręcającej popularności zjawień "Gospy". A gdzież troska o dobro dusz ?? x. D. 2006-04-21 16:59 odn. "x. D. 2006-04-20 16:02"



UWAGA: W miejscach, gdzie w śródku zdania znajduje się znak zapytania "?" powinna być kreska "-"

To zniekształcenie mojego tekstu wynika prawdopodobnie z różnicy w systemach literowych. x. D. 2006-04-21 16:49 odn. "d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 18:05"



Ciekaw byłbym, na jakich źródłach Pan Doktorant się opiera w podanym odróżnieniu. W kwestii uznania tzw. objawień prywatnych chodzi jedynie o stwierdzenie, czy są wystarczające podstawy do orzeknięcia o nadprzyrodzoności. Orzeczenia zarówno Biskupa miejsca jak i Stolicy Apostolskiej odpowiadają na to pytanie negatywnie, czyli odmawiają uznania rzekomych objawień. Sformułowanie "non constat" sugeruje, jakoby chodziło o orzeczenie tymczasowe, które może się zmienić. Tak głoszą zwolennicy Medjugorje i pilnie pracują nad tym, by rzekome objawienia nadal trwały i by mogli powiedzieć, że nie może być ostatecznego orzeczenia Kościoła, dopóki one trwają. Zaiste wybitna perfidia.

Ponadto niech Pan pamięta: przewodniczenie pogrzebowi to wspaniałomyślny gest Biskupa, po tym, jak ów zakonnik przez całe lata ignorował jego władzę. Nie mniej i nie więcej. W każdym razie nie oznacza to uznania ani zjawień ani butności franciszkanów z Me... x. D. 2006-04-21 15:03 odn. "jjjwwwkkk 2006-04-20 18:19"



Chciałem powiedzieć to, co powiedziałem. I jeśli trzeba, dopowiem. x. D. 2006-04-21 15:00 Jeśli objawienia są prawdziwe obronią się same,

dlatego,że z czasem Kościół potwierdzi ich autentyczność.Osobiście jestem zwolennikiem

zajmowania się objawieniami pewnymi(Fatima,Akita,

Kibeho).Ostrożność Kościoła wobec Medjugorie jest wskazana. Jednak przez wielu duchownych fenomen Medjugorie jest podsycany do tego stopnia,że często wierni uznają te objawienia za prawdziwe a jak jest naprawdę pokaże czas.



Jacek Kosior 2006-04-21 13:10 >Objawienie publiczne swą pełnię osiągnęło w >Chrystusie,a zakończyło się wraz ze śmiercią >ostatniego spośród Apostołów.

Nie jest to zupelnie zgodne z prawda.Objawienia publiczne z cala pewnoscia jeszcze sie wydaza. Dlaczego?Prosze otworzyc Pismo Sw-przeczytac Slowo Boze.Slowo Boze zapowiada cala "mase wydarzen",ktore jeszcze nie mialy miejsca!Prosze sprawdzic chocby Apokalipse.Czy juz sie wypelnily wszystkie Proroctwa tam zawarte?A przeciez z cala pewnoscia sie wypelnia.Czy Proroctwo zapisane w Slowie Bozym jest Objawieniem publicznym? Oczywiscie tak.(Kto zaprzeczy?)Czy zatem Proroctwo,ktore jeszcze sie nie wypelnilo(ale na pewno sie wypelni-gdyz Slowo jest niezawodne) PRZESTANIE BYC OBJAWIENIEM PUBLICZNYM gdy bedzie sie wypelniac?Jezeli mowimy,ze Objawienie publiczne jest zamkniete,to oznacza to tylko tyle,ze NIC NOWEGO (nowa nauka) nie bedzie juz objawione.Nie nalezy natomiast rozumiec tego w ten sposob,ze zadne z Objawien naszego czasu nie ma charakteru publicznego! mj 2006-04-21 04:15 x. D. 2006-04-20 16:40

A tak właściwie, to co x. chciał przez to powiedzieć (i czy w ogóle coś)? jjjwwwkkk 2006-04-20 18:19 4) Na podstawie badań komisji, w oparciu o własne doświadczenie pasterskie oraz "biorąc pod uwagę gorszące nieposłuszeństwo związane z tą sprawą, kłamstwa pojawiające się w ustach , niezwykłe powtórzenia orędzi od ponad 16 lat, dziwny sposób w jaki prowadzą tzw. przez świat czyniąc im reklamę, a także fakt, że zjawia się na , czyli widzących" -- miejscowy ordynariusz, biskup Ratko Perić orzekł nie tylko "non constat de supernaturalitate", lecz "constat de non supernaturalitate", czyli stwierdził, że jego zdaniem jest pewne, iż objawienia nie są nadprzyrodzone. Biskup zadeklarował jednak otwartość na wszelkie badania, jakie Stolica Święta jako najwyższa instancja Kościoła katolickiego chciałaby przeprowadzić. To oświadczenie biskupa Mostaru pochodzi z 2 października 1997 r. d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 18:07 3) Kongregacja Nauki Wiary w latach 1995-96 powtórzyła opinię Konferencji Episkopatu dodając: "Z tego wynika, że nie należy organizować oficjalnych, tak parafialnych, jak diecezjalnych pielgrzymek do Medjugoria, rozumianego jako miejsce autentycznych objawień maryjnych, bo byłoby to niezgodne z tym, co stwierdzili poprzednio biskupi byłej Jugosławii";

c.d.n. d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 18:07 cz. 1. W przypadku Medjugoria wypowiedzi Kościoła opierają się na bardzo istotnym rozróżnieniu: "non constat de supernaturalitate" (nie jest pewne, że to jest nadprzyrodzone) oraz "constat de non supernaturalitate" (jest pewne, że to nie jest nadprzyrodzone). Wydane dotychczas orzeczenia można więc przedstawić w czterech etapach:

1) Komisja diecezjalna pracująca w latach 1984-86 opowiedziała się zdecydowaną większością głosów za "non constat de supernaturalitate" (11 głosów przeciw nadnaturalnemu charakterowi, 2 za, 1 głos nieważny i 1 wstrzymany);

2) Deklaracja Konferencji Episkopatu Jugosławii z r.1991 głosi: "Na podstawie dotychczasowych badań nie jest możliwe stwierdzenie, że chodzi o zjawienia lub objawienia nadprzyrodzone";

c.d.n. d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 18:05 W teologii rozróżnia się dwie kategorie objawień: publiczne i prywatne. Objawienie publiczne swą pełnię osiągnęło w Chrystusie, a zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego spośród Apostołów. Natomiast ciągle możliwe są tzw. objawienia "prywatne", przez które Bóg, jako Pan dziejów może wkraczać -- zwykle przez pośredników: Matkę Bożą, Aniołów, Świętych -- w życie pojedynczych osób, wspólnot czy całych narodów. Celem tych objawień może być podkreślenie niektórych prawd wiary (np. Niepokalanego Poczęcia Maryi), czy ożywienie praktyk religijnych (różańca, nabożeństwa do Serca Jezusa itp.). Przez takie zdarzenia Bóg objawia swoją wolę, pogłębia życie duchowe, daje ożywczy impuls Kościołowi, aktualizuje Boże Objawienie dokonane w Jezusie.

Jakkolwiek Kościół nie wyklucza tego rodzaju objawień, jednak zawsze podchodzi do nich bardzo poważnie i krytycznie, co zwykle nie znajduje zrozumienia u ludzi niecierpliwych i żądnych sensacji.

d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 18:04 cz. 4 KONGREGACJA NAUKI WIARY

Pr. Nr 154/81-06419



Reasumując, jeżeli chodzi o prywatne pielgrzymowanie do Medziugorja, nasza Kongregacja uważa, iż jest dozwolone pod warunkiem, że nie będzie ono traktowane jako potwierdzenie autentyczności mających tam miejsce wydarzeń, które wymagają jeszcze badań ze strony Kościoła.

Ufając, że daliśmy zadawalającą odpowiedź przynajmniej na podstawowe z przedstawionych przez Was pytań, proszę Waszą Ekscelencję o przyjęcie wyrazów szacunku.

J.E. Tarcisio Bertone

sekretarz

d-rant pr. kan. Cracovia 2006-04-20 18:03 cz. 3 KONGREGACJA NAUKI WIARY

Pr. Nr 154/81-06419



To co stwierdził Jego Ekscelencja bp Perić w liście do Sekretarza Generalnego "Famille Chretienne" (Rodziny Chrześcijańskie), w którym oznajmia: "Moje przekonanie i stanowisko nie stwierdza jedynie iż: " Nie jest możliwe stwierdzenie nadprzyrodzoności" ale że „stwierdza się, że nie ma mowy o nadprzyrodzoności" – (constat de non supernaturalitate) - w objawieniach Medziugorskich”, należy rozumieć jako wyraz osobistego przekonania biskupa Mostaru, który, jako miejscowy ordynariusz, ma prawo wyrażać to, co jest jedynie jego osobistą opinią.

c.d.n. d-rant pr. kan. Cracovia 2006-04-20 18:03 cz. 2 KONGREGACJA NAUKI WIARY

Pr. Nr 154/81-06419



Dykasterium, jeśli chodzi o wiarygodność powyższych "objawień", po prostu opiera się na tym, co zostało ustalone przez Episkopat byłej Jugosławii w oświadczeniu podpisanym w Zadarze 10. kwietnia 1991 r.: "na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań, nie jest możliwe stwierdzenie (non constat de supernaturalitate), że chodzi o ukazywanie się, czy objawienia nadprzyrodzone". Po podziale Jugosławii na niepodległe państwa, obecnie do członków Konferencji Episkopatu Bośni i Hercegowiny, należałoby ewentualne ponowne podjęcie badań nad tą kwestią oraz wydanie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, nowych deklaracji.



c.d.n. d-rant pr. kan. Cracovia 2006-04-20 18:01 cz. 1 KONGREGACJA NAUKI WIARY

Pr. Nr 154/81-06419

Watykan, Pałac Św. Oficjum

26 maja 1998 r.

Do Jego Ekscelencji Gilberta Aubry,

biskupa Saint-Denis de la Reunion



Ekscelencjo,

listem z dnia 1 stycznia 1998 r. występujecie do naszego Dykasterium z wieloma pytaniami dotyczącymi stanowiska Stolicy Apostolskiej i biskupa Mostaru, odnośnie tak zwanych "objawień" w Medziugorju, do prywatnych pielgrzymek i do opieki duszpasterskiej nad wiernymi, którzy udają się w to miejsce. W związku z tym, uważając za niemożliwe odpowiedzieć na każde pytanie postawione przez Waszą Ekscelencję, przede wszystkim pragnę sprecyzować, że nie jest zwyczajem Stolicy Apostolskiej, by zajmować w pierwszej instancji, własne - bezpośrednie stanowisko wobec domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych.

c.d.n. d-rant pr. kan. Cracovia 2006-04-20 17:59 Benedykt XVI, jako ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w swoim "Raporcie o stanie wiary" Wyd. Michalineum, Kraków, Warszawa-Struga 1986 podał ważną zasadę, która w myślenie o Medjugoriu pozwala wprowadzić pewien porządek: "Jednym z naszych [Kongregacji] decydujących kryteriów jest to, aby nie mieszać sądu o nadprzyrodzonej prawdzie tych faktów i sądu o owocach duchowych. W ten sposób nie można potwierdzać prawdy historycznej tych objawień, na których chrześcijańskie Średniowiecze zbudowało swe najbardziej czczone sanktuaria. To nie przeszkadza temu, aby pielgrzymki do tych miejsc były owocne i zbawienne dla ludu chrześcijańskiego." d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 17:58 cz. II KONGREGACJA NAUKI I WIARY



"... Jednakże licznie skupiający się wierni przybywający do Medziugorja z różnych stron świata tknięci motywami religijnymi lub osobistymi wymagają uwagi i opieki duszpasterskiej szczególnie ze strony biskupa diecezji, a wraz z nim innych biskupów, tak, aby w Medziugorju rozkwitał kult Najświętszej Maryi Panny zgodny z nauką Kościoła.

Z tej okazji biskupi wydadzą specjalne wzorcowe liturgiczno - duszpasterskie przewodniki, a członkowie Komisji będą nadal śledzić i badać całokształt wydarzeń w Medziugorju”.

Na podstawie powyższej wypowiedzi można stwierdzić, że oficjalne pielgrzymki do Medziugorja, pojmowanego jako miejsce autentycznych objawień Maryjnych, nie mogą być organizowane, ani przez parafie, ani diecezje, gdyż byłoby to przeciwstawienie się temu, co Episkopat byłej Jugosławii stwierdził w uprzednio opublikowanym Komunikacie.

Proszę o przyjęcie wyrazów głębokiego szacunku

+ Tarcisio Bertone d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 17:54 cz. I. Kongregacja Nauki Wiary, odpowiadając 23 marca 1996 r. na pytanie francuskiego biskupa Leona Taverdeta w sprawie Medjugoria, przytacza orzeczenia Episkopatu byłej Jugosławii przypominając, że nie ma zgody na kult.



KONGREGACJA NAUKI I WIARY

Watykan, 23 marca 1996r.

Prot. Nr 154/81-01985



Wasza Ekscelencjo!

Dotyczy listu z 14 lutego 1996 roku, w którym zadane zostało pytanie o aktualne stanowisko Kościoła w stosunku do rzekomych „objawień w Medziugorju”, i czy wolno pielgrzymować tam wiernym katolickim.

W związku z tym, mam zaszczyt zawiadomić, że Biskupi byłej Jugosławii, w sprawie wiarygodności wspomnianych objawień, w komunikacie wydanym w Zadarze 10 kwietnia 1991 roku stwierdzili:

„... Na podstawie dotychczasowych badań, nie można stwierdzić czy ukazania, czy też objawienia mają charakter nadprzyrodzony”.

d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 17:52 Biskup dr Ratko Perić, od 1993 r. biskup diecezji mostarsko-duvanjsko i trebinjsko - mrkanjskiej [Mostar-Duvno (-Trebinje e Mrkan)] - [Dioecesis Mandetriensis-Dumnensis o Dalminiensis (-Tribuniensis et Marcanensis)] w metropolii Vrhbosna (Sarajevo), był profesorem na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie i rektorem Instytutu św. Hieronima. Podobnie jak jego poprzednik biskup Pavao Żanić pojawia się w parafii św. Jakuba w Medziugorju tylko w przypadku udzielania sakramentu bierzmowania. Jednak kiedy w 2000 r. zmarł na zawał serca o. Slavko Barbarić, franciszkanin, główny duszpasterz pielgrzymów przybywających do Medjugorje uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Ratko Perić. Obecność biskupa zaskoczyła wielu uczestników pogrzebu. Biskup Ratko Perić ze swoim stanowiskiem najpełniej zapoznał opinię publiczną w książce „Stolica mądrości" (Kościół na kamieniu, Mostar 1993). d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 17:51 c.d.

Czymś innym przeżycie religijne wiernym na tym miejscu, a czymś innym rzekome objawienia. Także fałszywość tych ostatnich nie jest w stanie przeszkodzić działaniu łaski dla poszczególnych ludzi przybywających tam.

Oczywiście pozostaje kwestia, czy chodzi o powołania autentyczne i zgodne z duchem i prawem kościelnym. Nie jest z pewnością takim decyzja na wstąpienie do stanu duchownego czy zakonnego dla propagowania zjawień z Medjugorje. x. D. 2006-04-20 16:40 Jest bardzo dobra książka Pani Doroty Rafalskiej "Medjugorje: prawda czy fałsz?", wyd KUL Lublin 2003. Jest to po prostu bardzo staranna rozprawa naukowa wolna od jakichkolwiek egzaltacji, wysoko oceniona przez recenzentów. JWK 2006-04-20 16:24 Z punktu widzenia teologicznego w kwestii uznania nadprzyrodzoności rzekomych objawień ma znaczenie jedynie postawa "widzących", a nie wiernych odwiedzających to miejsce. Nie chodzi też o dowody w sensie empirycznym, lecz o dane konieczne do stwierdzenia wiarygodności tego, co rzekomi widzący utrzymują, tzn. mówią, że ukazuje im się Matka Boża czyli że chodzi o działanie Boże. W sensie teologicznym bowiem nie jest bowiem czymś nadprzyrodzonym działanie szatana, lecz jedynie interwencja Boska, wykraczająca poza zdolności stworzeń ? w tym także istoty czysto duchowej wyposażonej we właściwości ponadludzkie jaką jest szatan.

Także zdrowy rozsądek przeczy powoływaniu się na "dobre owoce" u wiernych. Skoro odwiedzają to miejsce masy i to ludzi we większości szczególnie pobożnych ? aczkolwiek naiwnych i zwiedzionych ? to nie jest czymś nadzwyczajnym, że są pośród nich tacy, którzy pod wpływem przeżyć religijnych doznanych tam podejmują jakąś decyzję dobrą czyli zgodną z powołaniem. x. D. 2006-04-20 16:02 Zmień sortowanie komentarzy na: najnowsze od góry Z punktu widzenia teologicznego w kwestii uznania nadprzyrodzoności rzekomych objawień ma znaczenie jedynie postawa "widzących", a nie wiernych odwiedzających to miejsce. Nie chodzi też o dowody w sensie empirycznym, lecz o dane konieczne do stwierdzenia wiarygodności tego, co rzekomi widzący utrzymują, tzn. mówią, że ukazuje im się Matka Boża czyli że chodzi o działanie Boże. W sensie teologicznym bowiem nie jest bowiem czymś nadprzyrodzonym działanie szatana, lecz jedynie interwencja Boska, wykraczająca poza zdolności stworzeń ? w tym także istoty czysto duchowej wyposażonej we właściwości ponadludzkie jaką jest szatan.

Także zdrowy rozsądek przeczy powoływaniu się na "dobre owoce" u wiernych. Skoro odwiedzają to miejsce masy i to ludzi we większości szczególnie pobożnych ? aczkolwiek naiwnych i zwiedzionych ? to nie jest czymś nadzwyczajnym, że są pośród nich tacy, którzy pod wpływem przeżyć religijnych doznanych tam podejmują jakąś decyzję dobrą czyli zgodną z powołaniem. x. D. 2006-04-20 16:02 Jest bardzo dobra książka Pani Doroty Rafalskiej "Medjugorje: prawda czy fałsz?", wyd KUL Lublin 2003. Jest to po prostu bardzo staranna rozprawa naukowa wolna od jakichkolwiek egzaltacji, wysoko oceniona przez recenzentów. JWK 2006-04-20 16:24 c.d.

Czymś innym przeżycie religijne wiernym na tym miejscu, a czymś innym rzekome objawienia. Także fałszywość tych ostatnich nie jest w stanie przeszkodzić działaniu łaski dla poszczególnych ludzi przybywających tam.

Oczywiście pozostaje kwestia, czy chodzi o powołania autentyczne i zgodne z duchem i prawem kościelnym. Nie jest z pewnością takim decyzja na wstąpienie do stanu duchownego czy zakonnego dla propagowania zjawień z Medjugorje. x. D. 2006-04-20 16:40 Biskup dr Ratko Perić, od 1993 r. biskup diecezji mostarsko-duvanjsko i trebinjsko - mrkanjskiej [Mostar-Duvno (-Trebinje e Mrkan)] - [Dioecesis Mandetriensis-Dumnensis o Dalminiensis (-Tribuniensis et Marcanensis)] w metropolii Vrhbosna (Sarajevo), był profesorem na Uniwersytecie Gregorianum w Rzymie i rektorem Instytutu św. Hieronima. Podobnie jak jego poprzednik biskup Pavao Żanić pojawia się w parafii św. Jakuba w Medziugorju tylko w przypadku udzielania sakramentu bierzmowania. Jednak kiedy w 2000 r. zmarł na zawał serca o. Slavko Barbarić, franciszkanin, główny duszpasterz pielgrzymów przybywających do Medjugorje uroczystościom pogrzebowym przewodniczył biskup Ratko Perić. Obecność biskupa zaskoczyła wielu uczestników pogrzebu. Biskup Ratko Perić ze swoim stanowiskiem najpełniej zapoznał opinię publiczną w książce „Stolica mądrości" (Kościół na kamieniu, Mostar 1993). d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 17:51 cz. I. Kongregacja Nauki Wiary, odpowiadając 23 marca 1996 r. na pytanie francuskiego biskupa Leona Taverdeta w sprawie Medjugoria, przytacza orzeczenia Episkopatu byłej Jugosławii przypominając, że nie ma zgody na kult.



KONGREGACJA NAUKI I WIARY

Watykan, 23 marca 1996r.

Prot. Nr 154/81-01985



Wasza Ekscelencjo!

Dotyczy listu z 14 lutego 1996 roku, w którym zadane zostało pytanie o aktualne stanowisko Kościoła w stosunku do rzekomych „objawień w Medziugorju”, i czy wolno pielgrzymować tam wiernym katolickim.

W związku z tym, mam zaszczyt zawiadomić, że Biskupi byłej Jugosławii, w sprawie wiarygodności wspomnianych objawień, w komunikacie wydanym w Zadarze 10 kwietnia 1991 roku stwierdzili:

„... Na podstawie dotychczasowych badań, nie można stwierdzić czy ukazania, czy też objawienia mają charakter nadprzyrodzony”.

d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 17:52 cz. II KONGREGACJA NAUKI I WIARY



"... Jednakże licznie skupiający się wierni przybywający do Medziugorja z różnych stron świata tknięci motywami religijnymi lub osobistymi wymagają uwagi i opieki duszpasterskiej szczególnie ze strony biskupa diecezji, a wraz z nim innych biskupów, tak, aby w Medziugorju rozkwitał kult Najświętszej Maryi Panny zgodny z nauką Kościoła.

Z tej okazji biskupi wydadzą specjalne wzorcowe liturgiczno - duszpasterskie przewodniki, a członkowie Komisji będą nadal śledzić i badać całokształt wydarzeń w Medziugorju”.

Na podstawie powyższej wypowiedzi można stwierdzić, że oficjalne pielgrzymki do Medziugorja, pojmowanego jako miejsce autentycznych objawień Maryjnych, nie mogą być organizowane, ani przez parafie, ani diecezje, gdyż byłoby to przeciwstawienie się temu, co Episkopat byłej Jugosławii stwierdził w uprzednio opublikowanym Komunikacie.

Proszę o przyjęcie wyrazów głębokiego szacunku

+ Tarcisio Bertone d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 17:54 Benedykt XVI, jako ówczesny prefekt Kongregacji Nauki Wiary, w swoim "Raporcie o stanie wiary" Wyd. Michalineum, Kraków, Warszawa-Struga 1986 podał ważną zasadę, która w myślenie o Medjugoriu pozwala wprowadzić pewien porządek: "Jednym z naszych [Kongregacji] decydujących kryteriów jest to, aby nie mieszać sądu o nadprzyrodzonej prawdzie tych faktów i sądu o owocach duchowych. W ten sposób nie można potwierdzać prawdy historycznej tych objawień, na których chrześcijańskie Średniowiecze zbudowało swe najbardziej czczone sanktuaria. To nie przeszkadza temu, aby pielgrzymki do tych miejsc były owocne i zbawienne dla ludu chrześcijańskiego." d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 17:58 cz. 1 KONGREGACJA NAUKI WIARY

Pr. Nr 154/81-06419

Watykan, Pałac Św. Oficjum

26 maja 1998 r.

Do Jego Ekscelencji Gilberta Aubry,

biskupa Saint-Denis de la Reunion



Ekscelencjo,

listem z dnia 1 stycznia 1998 r. występujecie do naszego Dykasterium z wieloma pytaniami dotyczącymi stanowiska Stolicy Apostolskiej i biskupa Mostaru, odnośnie tak zwanych "objawień" w Medziugorju, do prywatnych pielgrzymek i do opieki duszpasterskiej nad wiernymi, którzy udają się w to miejsce. W związku z tym, uważając za niemożliwe odpowiedzieć na każde pytanie postawione przez Waszą Ekscelencję, przede wszystkim pragnę sprecyzować, że nie jest zwyczajem Stolicy Apostolskiej, by zajmować w pierwszej instancji, własne - bezpośrednie stanowisko wobec domniemanych zjawisk nadprzyrodzonych.

c.d.n. d-rant pr. kan. Cracovia 2006-04-20 17:59 cz. 2 KONGREGACJA NAUKI WIARY

Pr. Nr 154/81-06419



Dykasterium, jeśli chodzi o wiarygodność powyższych "objawień", po prostu opiera się na tym, co zostało ustalone przez Episkopat byłej Jugosławii w oświadczeniu podpisanym w Zadarze 10. kwietnia 1991 r.: "na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań, nie jest możliwe stwierdzenie (non constat de supernaturalitate), że chodzi o ukazywanie się, czy objawienia nadprzyrodzone". Po podziale Jugosławii na niepodległe państwa, obecnie do członków Konferencji Episkopatu Bośni i Hercegowiny, należałoby ewentualne ponowne podjęcie badań nad tą kwestią oraz wydanie, jeżeli zachodzi taka potrzeba, nowych deklaracji.



c.d.n. d-rant pr. kan. Cracovia 2006-04-20 18:01 cz. 3 KONGREGACJA NAUKI WIARY

Pr. Nr 154/81-06419



To co stwierdził Jego Ekscelencja bp Perić w liście do Sekretarza Generalnego "Famille Chretienne" (Rodziny Chrześcijańskie), w którym oznajmia: "Moje przekonanie i stanowisko nie stwierdza jedynie iż: " Nie jest możliwe stwierdzenie nadprzyrodzoności" ale że „stwierdza się, że nie ma mowy o nadprzyrodzoności" – (constat de non supernaturalitate) - w objawieniach Medziugorskich”, należy rozumieć jako wyraz osobistego przekonania biskupa Mostaru, który, jako miejscowy ordynariusz, ma prawo wyrażać to, co jest jedynie jego osobistą opinią.

c.d.n. d-rant pr. kan. Cracovia 2006-04-20 18:03 cz. 4 KONGREGACJA NAUKI WIARY

Pr. Nr 154/81-06419



Reasumując, jeżeli chodzi o prywatne pielgrzymowanie do Medziugorja, nasza Kongregacja uważa, iż jest dozwolone pod warunkiem, że nie będzie ono traktowane jako potwierdzenie autentyczności mających tam miejsce wydarzeń, które wymagają jeszcze badań ze strony Kościoła.

Ufając, że daliśmy zadawalającą odpowiedź przynajmniej na podstawowe z przedstawionych przez Was pytań, proszę Waszą Ekscelencję o przyjęcie wyrazów szacunku.

J.E. Tarcisio Bertone

sekretarz

d-rant pr. kan. Cracovia 2006-04-20 18:03 W teologii rozróżnia się dwie kategorie objawień: publiczne i prywatne. Objawienie publiczne swą pełnię osiągnęło w Chrystusie, a zakończyło się wraz ze śmiercią ostatniego spośród Apostołów. Natomiast ciągle możliwe są tzw. objawienia "prywatne", przez które Bóg, jako Pan dziejów może wkraczać -- zwykle przez pośredników: Matkę Bożą, Aniołów, Świętych -- w życie pojedynczych osób, wspólnot czy całych narodów. Celem tych objawień może być podkreślenie niektórych prawd wiary (np. Niepokalanego Poczęcia Maryi), czy ożywienie praktyk religijnych (różańca, nabożeństwa do Serca Jezusa itp.). Przez takie zdarzenia Bóg objawia swoją wolę, pogłębia życie duchowe, daje ożywczy impuls Kościołowi, aktualizuje Boże Objawienie dokonane w Jezusie.

Jakkolwiek Kościół nie wyklucza tego rodzaju objawień, jednak zawsze podchodzi do nich bardzo poważnie i krytycznie, co zwykle nie znajduje zrozumienia u ludzi niecierpliwych i żądnych sensacji.

d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 18:04 cz. 1. W przypadku Medjugoria wypowiedzi Kościoła opierają się na bardzo istotnym rozróżnieniu: "non constat de supernaturalitate" (nie jest pewne, że to jest nadprzyrodzone) oraz "constat de non supernaturalitate" (jest pewne, że to nie jest nadprzyrodzone). Wydane dotychczas orzeczenia można więc przedstawić w czterech etapach:

1) Komisja diecezjalna pracująca w latach 1984-86 opowiedziała się zdecydowaną większością głosów za "non constat de supernaturalitate" (11 głosów przeciw nadnaturalnemu charakterowi, 2 za, 1 głos nieważny i 1 wstrzymany);

2) Deklaracja Konferencji Episkopatu Jugosławii z r.1991 głosi: "Na podstawie dotychczasowych badań nie jest możliwe stwierdzenie, że chodzi o zjawienia lub objawienia nadprzyrodzone";

c.d.n. d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 18:05 3) Kongregacja Nauki Wiary w latach 1995-96 powtórzyła opinię Konferencji Episkopatu dodając: "Z tego wynika, że nie należy organizować oficjalnych, tak parafialnych, jak diecezjalnych pielgrzymek do Medjugoria, rozumianego jako miejsce autentycznych objawień maryjnych, bo byłoby to niezgodne z tym, co stwierdzili poprzednio biskupi byłej Jugosławii";

c.d.n. d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 18:07 4) Na podstawie badań komisji, w oparciu o własne doświadczenie pasterskie oraz "biorąc pod uwagę gorszące nieposłuszeństwo związane z tą sprawą, kłamstwa pojawiające się w ustach , niezwykłe powtórzenia orędzi od ponad 16 lat, dziwny sposób w jaki prowadzą tzw. przez świat czyniąc im reklamę, a także fakt, że zjawia się na , czyli widzących" -- miejscowy ordynariusz, biskup Ratko Perić orzekł nie tylko "non constat de supernaturalitate", lecz "constat de non supernaturalitate", czyli stwierdził, że jego zdaniem jest pewne, iż objawienia nie są nadprzyrodzone. Biskup zadeklarował jednak otwartość na wszelkie badania, jakie Stolica Święta jako najwyższa instancja Kościoła katolickiego chciałaby przeprowadzić. To oświadczenie biskupa Mostaru pochodzi z 2 października 1997 r. d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 18:07 x. D. 2006-04-20 16:40

A tak właściwie, to co x. chciał przez to powiedzieć (i czy w ogóle coś)? jjjwwwkkk 2006-04-20 18:19 >Objawienie publiczne swą pełnię osiągnęło w >Chrystusie,a zakończyło się wraz ze śmiercią >ostatniego spośród Apostołów.

Nie jest to zupelnie zgodne z prawda.Objawienia publiczne z cala pewnoscia jeszcze sie wydaza. Dlaczego?Prosze otworzyc Pismo Sw-przeczytac Slowo Boze.Slowo Boze zapowiada cala "mase wydarzen",ktore jeszcze nie mialy miejsca!Prosze sprawdzic chocby Apokalipse.Czy juz sie wypelnily wszystkie Proroctwa tam zawarte?A przeciez z cala pewnoscia sie wypelnia.Czy Proroctwo zapisane w Slowie Bozym jest Objawieniem publicznym? Oczywiscie tak.(Kto zaprzeczy?)Czy zatem Proroctwo,ktore jeszcze sie nie wypelnilo(ale na pewno sie wypelni-gdyz Slowo jest niezawodne) PRZESTANIE BYC OBJAWIENIEM PUBLICZNYM gdy bedzie sie wypelniac?Jezeli mowimy,ze Objawienie publiczne jest zamkniete,to oznacza to tylko tyle,ze NIC NOWEGO (nowa nauka) nie bedzie juz objawione.Nie nalezy natomiast rozumiec tego w ten sposob,ze zadne z Objawien naszego czasu nie ma charakteru publicznego! mj 2006-04-21 04:15 Jeśli objawienia są prawdziwe obronią się same,

dlatego,że z czasem Kościół potwierdzi ich autentyczność.Osobiście jestem zwolennikiem

zajmowania się objawieniami pewnymi(Fatima,Akita,

Kibeho).Ostrożność Kościoła wobec Medjugorie jest wskazana. Jednak przez wielu duchownych fenomen Medjugorie jest podsycany do tego stopnia,że często wierni uznają te objawienia za prawdziwe a jak jest naprawdę pokaże czas.



Jacek Kosior 2006-04-21 13:10 odn. "jjjwwwkkk 2006-04-20 18:19"



Chciałem powiedzieć to, co powiedziałem. I jeśli trzeba, dopowiem. x. D. 2006-04-21 15:00 odn. "d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-20 18:05"



Ciekaw byłbym, na jakich źródłach Pan Doktorant się opiera w podanym odróżnieniu. W kwestii uznania tzw. objawień prywatnych chodzi jedynie o stwierdzenie, czy są wystarczające podstawy do orzeknięcia o nadprzyrodzoności. Orzeczenia zarówno Biskupa miejsca jak i Stolicy Apostolskiej odpowiadają na to pytanie negatywnie, czyli odmawiają uznania rzekomych objawień. Sformułowanie "non constat" sugeruje, jakoby chodziło o orzeczenie tymczasowe, które może się zmienić. Tak głoszą zwolennicy Medjugorje i pilnie pracują nad tym, by rzekome objawienia nadal trwały i by mogli powiedzieć, że nie może być ostatecznego orzeczenia Kościoła, dopóki one trwają. Zaiste wybitna perfidia.

Ponadto niech Pan pamięta: przewodniczenie pogrzebowi to wspaniałomyślny gest Biskupa, po tym, jak ów zakonnik przez całe lata ignorował jego władzę. Nie mniej i nie więcej. W każdym razie nie oznacza to uznania ani zjawień ani butności franciszkanów z Me... x. D. 2006-04-21 15:03 odn. "x. D. 2006-04-20 16:02"



UWAGA: W miejscach, gdzie w śródku zdania znajduje się znak zapytania "?" powinna być kreska "-"

To zniekształcenie mojego tekstu wynika prawdopodobnie z różnicy w systemach literowych. x. D. 2006-04-21 16:49 odn. "Jacek Kosior 2006-04-21 13:10"



Czas już pokazał i Kościół już dawno orzekł. To, co Pan nazywa podsycaniem, to wewnątrzkościelna rebelia, żerująca na naiwności jako tako religijnych czy szukającach przeżyć religijnych lub sensacji ludzi, tudzież ich braku ugruntowania we wierze i zasadach kościelnych.

Największą winę ponoszą tu duchowni - niedouczeni w teologii i prawie kościelnym, naiwni, bądź też świadomie uprawiający grę na popularność. I nie bez winy są także najwyższe władze kościelne, które powinny wykazać więcej jednoznaczności oraz wyciągnąć kanoniczne konsekwencje wobec rebeliantów z Me. zwodzących masy pobożnych i szukających. Po prostu brakuje odwagi sprzeciwienia się maszynerii charyzmatyczno-medialnej, nakręcającej popularności zjawień "Gospy". A gdzież troska o dobro dusz ?? x. D. 2006-04-21 16:59 Do x.D.

Mam prośbę. Jeśli xsiądz (dobrze interpretuję nick?) może polecić jakieś książki o objawieniach, nie tylko tych z Med., ale również o innych podobnych, wraz ze stosunkiem Koścoła do nich, byłbym zobowioznnay.

Spotykam się ostatnio w parafii z wysypem prywatnych objawień, z którymi nie sposób na zdrowy rozum walczyć... Ja wiem, to się zdarza, ale przecież już nie prawie każdemu! Mam tu kilka pań, które raczą nas na spotkaniach różnymi widzeniami i są PRZEKONANE o ich prawdziwości... Między innymi po wizycie w Med. Biedny ksiądz, opiekun pewnej grupy, jest zakłopotany i też nie bardzo - widzę - wie co zrobić, bo nie sztuką jest kogoś urazić.

Dziękuję z góry za pomoc!

A.M.D.G. Kazik 2006-04-22 23:43 Re: x. D. 2006-04-21 15:03



1) Nie rozumiem księdza/pana pytania o źródła podziału objawień. Jeśli dotyczy to pytanie mojego postu z 2006-04-20 z godz. 18.05, to odpowiadam krótko, ze podział w Kościele na objawienia publiczne (1) i prywatne (wiele) nie jest niczym nowym i w każdym podręczniku teologii znajdzie ksiądz/pan to rozróżnienie.

2) Co zaś się tyczy twierdzeń "constat de non supernaturalitate" w stosunku do Medziugorja, to ja cytowałem listy ŚW. Officium i słynne orzeczenie KE Jugosławii z 1991 r.

3) Sprawę udziału biskupa Mostaru w pogrzebie franciszkanina podałem czysto informacyjnie i nie tworzę z tego żadnej sensacji, tym bardziej próby popierania wizji przez biskupa miejsca.

4) Kwestię stwierdzenia nadprzyrodzoności objawień zostawmy kompetentnej władzy kościelnej i nie dywagujmy. Według mnie z obecnych orzeczeń wynika, że Kościół nie stwierdził, iż miałyby one mieć miejsce w Medziugorju. Ja to przyjmuję i się z tym zgadzam.

Pozdrawiam d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-23 08:24 odn. "Kazik 2006-04-22 23:43"



Dobrze Pan interpretuje.

Krótki wykład zasad teologicznych co do kościelnej oceny tzw. objawień prywatnych jest zawarty w komentarzu napisanym przez Kard. J. Ratzingera do opublikowanego tekstu tzw. Trzeciej Tajemnicy Fatimskiej (2000 r.). Jest ponadto krótki rozdział w Katechiźmie Kościoła Katolickiego, nr. 67. Obszerniej kwestia jest omawiana w starszych ("przedsoborowych") podręcznikach teologii fundamentalnej wzgl. apologetyki w temacie Objawienia, a także w podręcznikach ascetyki wzgl. teologii duchowości w temacie przeżycia mistyczne, wizje i proroctwa. Niestety nie jestem w stanie podać konkretnej książki w języku polskim. Trzeba samemu poszukać.

A.M.D.G. x. D. 2006-04-23 12:22 Co do Medjugoria, to znam przypadek, w którym pewna starsza, bardzo pobożna osoba, która wielokrotnie była na różnych pielgrzymkach do sanktuariów maryjnych (Lourdes, Fatima), a także regularnie brała udział w pieszych pielgrzymach na Jasną Górę, po pobycie w Medjugorie doznała częściowego pomieszania zmysłów, objawiającego się m.in. tym, iż osoba ta zaczęła zarzucać swojej współmałżonce (po 50 latach małżeństwa!) różne oczywiście nieprawdziwe rzeczy, a także grozić rozwodem. Osobiście podejrzewam wyraźny wpływ szatana, który - jak twierdzą niektórzy - jest autorem medjugorskich "objawień". Wypadałoby zbadać, czy jest to przypadek odosobniony, czy też pewna prawidłowość, która wskazywałaby na wyraźnie szatański charakter tego ośrodka kultu. H. 2006-04-23 12:53 odn. "d-rant pr.kan. Cracovia 2006-04-23 08:24"



Znany mi jest klasyczny podział objawień pod względem przyczyny materialnej (causa materialis, subiectum) na powszechne (cummunis) i prywatne (privata).

Pytałem zaś o rozróżnienie "constat de non..." i "non constat de...", tzn. o źródła tego odróżnienia. Rozumiem, że Pan (Ksiądz?) nie sięgał głębiej, tzn. poza wspomniane dokumenty. Dziękuję za wyjaśnienia.

Zgadzam się, że jedynie odpowiednie władze kościelne (biskup miejsca, a ostatecznie Stolica Apostolska) mogą orzekać w kwestii nadprzyrodzoności. I one już orzekły, tzn. stwierdziły, że nie ma podstaw do uznania wydarzeń za nadprzyrodzone. Katolikowi nie pozostaje nic innego, jak przyjąć i zastosować się do tego orzeczenia. Należy jednak - także przez "dywagacje" - pomóc tym, którzy tego orzeczenia nie znają, bądź go nie przyjmują i nie stosują.

Również pozdrawiam. x.D. 2006-04-23 13:24 x. D. 2006-04-23 12:22

Bóg zapłać Xsiędzu za odpowiedź. Będę szukał!

Na marginesie: coś co żywcem przypomina tłumaczenia członków D.N. w stylu "papież wie o wszystkim ..."

Pod hasłem Kościół a Madjugorie znalazłem m.in.: www.ijp-pan.krakow.pl/medjugorie/6.Kosciol/01/01.html

A.M.D.G

Kazik 2006-04-23 21:46 ad. x.D. 2006-04-21



Co do rzekomych objawień w Medjugorie jestem nastawiony sceptycznie, co nie znaczy, że prawda może okazać się inna niż twierdzę.Decydujący głos należy do władz kościelnych z papieżem na czele.A jak się okazuje BenedyktXVI zajmuje stanowisko krytyczne w przeciwieństwie do Jana PawłaII, który skłaniał się ku uznaniu prawdziwości objawień.

Ojawienia w Medjugorie autentyczne czy mamienie szatańkie ? Pytanie pozostaje otwarte. Jacek Kosior 2006-04-24 10:02 Troche odejde od Medjugorje, ale nie od tematu. Mam pewien problem, wynikajacy z niedostatecznej mojej wiedzy na ten temat. Moze ktos mi wskaze odpowiednia literature?



O ile dobrze wiem, to objawienie siostry Faustyny Kowalskiej ostatecznie zostalo uznane za prawdziwe i Kosciol publicznie czci kult tego objawienia.



O ile dobrze wiem, to objawienie siostry Felicji Kozlowskiej ostatecznie zostalo uznane za falszywe i Kosciol ekskomunikowal mariawitow oddajacych czesc temu objawieniu.



Natomiast zdumiewajace jest podobienstwo tresci tych dwoch objawien (a nawet imion i nazwisk siostr). Mariawici oczywiscie twierdza, ze Kosciol popelnil blad i dlatego Pan Bog powtorzyl to objawienie. A jak to podobienstwo jest tlumaczone ze strony katolickiej? Szatan sie podszywal? Jakie zreszta fakty byly podstawa uznania objawienia mariawickiego (zreszta nawolujacego na kult Najswietszego Sakramentu) za falszywe? Oczywiscie nie mowie tu o herezjach mariawickich juz po schizmie, to inny temat. Grzegorz 2006-04-24 15:00 Kazik 2006-04-22 23:43

Jest bardzo przystępną książka w języku polskim ks. Roman Pindel, Proroctwa nie lekceważcie, wszystko badajcie. Nie jest to literatura naukowa, ale może być przydatna.

Opiekunka Bielanek 2006-04-25 23:12 Ad: Opiekunka Bielanek z 2006-04-25

Dziękuję Pani serdecznie za "namiary".

Przy okazji proszę jednak zwrócić na zakończenie artykułu: "Mnożenie samych orędzi i koncentrowanie się na nich jest jakimś echem dawnej, przedsoborowej teologii, w której zastanawiano się bardziej nad przywilejami i tytułami Najświętszej Maryi Panny, a zapominano o Jej ewangelicznym obrazie i wzorze dla wierzących."

Jak widać każda okazja jest dobra by "przedsoborwej teologii" dokopać, lub przynajmniej troszkę błotem obrzucić. Ciekawe, jak ten wniosek zastosować choćby do Fatimy ;-) Kazik 2006-04-26 15:58 odn. "Jacek Kosior 2006-04-24 10:02"



Jeszcze raz, bo widocznie nie dotarło. Orzeczenie Kościoła (biskupa miejsca, Stolicy Apostolskiej) już jest i to negatywne. Katolik ma obowiązek je przyjąć i się do niego dostosować. Ponadto ma obowiązek używać zdrowego rozsądku, który również mówi, że wydarzenia w Me. nie mogą pochodzić od Matki Bożej.

I proszę nie rozpowszechniać propagandy fanatyków Me., głoszących jakieś rzekome pozytywne wypowiedzi Jana Pawła II na temat Me., jako że zmarły nie może się przed takim pomówieniem bronić. Więcej uczciwości i szacunku do zmarłych proszę! x. D. 2006-04-26 16:14 ad. x.D 2006-04-26 16:14



Nie jest moim zamiarem propagowanie objawień wobec, których jestem nastawiony sceptycznie.

www.medzjugorie-prawda.webpark.pl/

Polecam wyżej podaną stronę.Jest ona bliska mojemu punktowi widzenia.

Co do stron przychylnych objawieniom zalecam ostrożność, gdyż albo manipulują wypowiedziami Jana Pawła II, albo mają rację ukzując jedynie listy prywatne papieża co nie jest oficjalnym stanowiskiem Kościoła.

Jacek Kosior 2006-04-27 08:51 Wpisałem jedną niewłaściwą literę,prawiłowy adres

www.medziugorie-prawda.webpark.pl/ Jacek Kosior 2006-04-27 09:05 Jedynym w Polsce, naukowym opracowaniem problematyki domniemanych objawień w Medjugorje jest książka dr Doroty Rafalskiej "Medjugorje: prawda czy fałsz?. Identyfikacja domniemanych objawień z Medjugorje w świetle kryterów teologiczno - psychologicznych" wydana przez Wydawnctwo KUL w 2003 roku. Komitet Badań Naukowych ocenił badania dr D. Rafalskiej jako znakomite. W książce jest dokładnie opisane stanowisko władz kościelnych odnośnie tych wydarzeń. Badania nad "objawieniami" zakończyły się w 1991 roku tzw. "Deklaracją z Zadaru" w której napisano, iż nie można stwierdzić, że w Medjugorje dzieje się coś nadprzyrodzonego. Biskup diecezji Mostar - na terenie której leży Medjugorje, dalej przygląda się tym wydarzeniom i prawdopodobnie wznowi dalsze badania. Julia Nekanda - Trepka 2007-06-23 21:27 Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski mówił, że głos Kościoła należy brać sobie nie tylko do serca, ale przede wszystkim do rozumu.Z kolei papież Benedykt XVI modli się o to, aby rozwijało się tzw. "duszpasterstwo intelektu" (wypowiedź na podstawie L Osservatore Romano z 2007 r).Takim właśnie rozumnym głosem w dyskusji o Medjugorje jest praca p. dr. D. Rafalskiej pt. "Medjugorje - prawda czy fałsz" Lublin 2003. Jak widać -duszpasterstwo intelektu podejmują ludzie świeccy (np. dr D. Rafalska) bo na księży katolickich raczej nie ma co liczyć wziąwszy pod uwagę, że w seminariach - jak pisał ks. M. Rojek ,obecny biskup - panuje antyintelektualizm. Warto, aby książka dr D. Rafalskiej była znana szerokiemu gronu katolików, którzy powinni w końcu trochę zadbać o swoją formację intelektualną i przestać dać się ponosić się każdemu wichrowi zwodniczej nauki. Tomasz Cymermann z Wrocławia 2007-06-25 21:42 Piszę w sprawie jednego z typowych zachowań wyznawców medjugorskiej zjawy jakim jest używanie kłamstw i rozpowszechnianie fałszywych informacji. Np.zdaniem czcicieli Gospy - Biskup diecezji Mostar - Pavao Żanić,jest chory psychicznie co jest oczywistym fałszem. Podobnie przypisuje się dr. D. Rafalskiej nieprawdziwe informacje lub zniekształca wypowiedzi zawarte w ksiązce "Medjugorje: prawda czy fałsz?...."Dobrą rozprawę naukową obrzuca się błotem, pisze na jej temat paszkwile i oszczerstwa. Przerażające jest to, jak ludzie nie używają rozumu, a kierują się wyobraźnią,nad którą nie ma nic gorszego - jak pisał dobry katolicki pisarz P. Semenenko. Z poważaniem. Jerzy 2007-06-26 21:31 Zastanawiająca jest wrogość do Objawień w Medjugorje. Ciekawe komu zależy na tym aby w tak ważnej sprawie, w katolickim kraju siać zamęt.

Już niedługa wszystkim oszczercom kapara opadnie.

Czas dziesięciu tajemnic i "złamanie siły szatana" nie jest odległy. Prawda zwycięży, biada tym którzy nie chcą "odczytywać znaków czasu".

Co do Jana Pawła II to wierzył w te Objawienia i to głęboko. x.. A. 2008-11-02 09:29 Chcę dołączyć do tej listy słów Prawdy i " Krytyki"



Byłem w Medjugorie jako pielgrzym i doznałem uwolnienia od nałogu , moje życie duchowe nabrało dynamizmu ( nie mówiąc o wymodleniu kilku intencji ) .



Myślę że świadectwa pielgrzymów to nie to samo co Teologiczne "Szkiełko i Oko"



Co do potwierdzenia Objawień to Widzący wyraźnie mówią , że potwierdzeniem będzie widzialny znak na wzgórzu Podbrdo, więc po co tyle spekulacji.



Objawienia rozpoczęły się w święto Jana Chrzciciela , więc są "poprzedzającymi II Przyjście Chrystusa na Sąd Ostateczny.



W 10 tajemnicach , które ma wyjawić Ojciec Petar to nic innego jak wydarzenia Eschatologiczne i "Końcówka Czasów Ostatecznych" , co potwierdza Księga Daniela, Zachariasza , Joela i Apokalipsa .



Czas Pokoju o Którym Mówi Maryja i widzący to nic innego jak "1000 letnie Królestwo"



Krytyków zachęcam by wczuli się w Ducha Czasów Ostatecznych i próbowali w przyszłości Rozpoznać Antychrysta , bo to może ocalić wielu . Pielgrzym 2009-12-28 21:45 Nie bylam w tym miejscu modlitewnym. niestety ci, ktorzy tam byli sa czyms omamieni. Szukaja cudow wszedzie, az posuwaja sie do spotkan, ktorych Kosciol nie akceptuje, spotkan niemalze sekciarskich. W Ontario jest takie miejsce, gdzie od 15 lat jezdza ludzie i odprawiaja Droge Krzyzowa. Miejsce to powstalo, gdy wlasciciele farmy odwiedzili Medjugorie. Zbieg okolicznosci? A moze jakis urok? Wszyscy mwia o sloncu, ktore pulsuje i o otaczajacych je gwiazdach. trafilam, 2 tygodnie pozniej na inne spotkanie. Rowniez w Ontario, gdzie przez kobiete mowi Jezus. Miejsce to nazywa sie "Centrum milosci". Po wysluchaniu mowy owej pani, przez ktora mowi Jezus, byla pozniej msza.Moje oburzenie nie mialo granic, gdy ludzie zaczeli dotykac Monstrancji, w ktorej byl Jezus. Zachowania ludzi kojarzyly mi sie z sekta. bylam wzburzona, a juzcalkowicie rece mi opadly, gdy na stole zobaczylam czasopismo "Echo Matki Pokoju" - Czyli ojawien z Medjugorie. Zbieg okolicznosci?Albo szatan szyje grubymi nicmi. Alicja 2010-03-03 16:58 Byłam z mężem na wakacjach w Chorwacji i pojechaliśmy do Medjugorje 1 lipca 2010r , weszliśmy na tę górę w 40 stopniowym upale (wejście i zejście nie jest specjalnie skomplikowane ale i nie łatwe mamy po 60 lat) gdzie objawiła sie Matka Boska .Bardzo duże wrażenie wywarło na mnie to szczególne miejsce ,na moich oczach 4 rosłych francuzów wniosło w "lektyce" chorą kobietę wstała z tego krzesełka i podeszła do figurki Matki Boskiej i gorąco się modliła.Na pamiątkę tego szczególnego miejsca zabrałam parę odłamków skalnych.Jak schodziliśmy w dół mijali nas pielgrzymi z Węgier około 40 osób .Jak zeszliśmy już z góry objaweń podjechały 3 autokary z pielgrzymami z Włoch.Zaobserwowaliśmy również zjawisko nadprzyrodzone w rzeżbie Jezusa które znajduje się na terytorium tego Sanktuarium Maryjnego ,mianowicie nad prawym kolanem wciąż skraplała się woda ,skupiło się w tym miejscu masa ludzi aby dotknąć tego kolana Jezusa.Odjeżdzając byliśmy bardzo wzruszeni graza 2010-07-11 12:54